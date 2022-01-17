США не подтвердили отказ от возможности отключить Россию от SWIFT

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома прокомментировал сообщение СМИ о том, что США и ЕС больше не рассматривают вариант отключения РФ от международной межбанковской системы SWIFT.

В Белом доме заявили, что «ни один вариант не исключен». США «продолжают очень тесно консультироваться с европейскими коллегами по поводу серьезных последствий» для Москвы в случае «дальнейшего вторжения на Украину», передает ТАСС.

Напомним, СМИ заявили, что ЕС и США больше не рассматривают в качестве санкций отключение российских банков от системы международных платежей SWIFT. Вместо этого разрабатываются целенаправленные экономические штрафы против банков России.