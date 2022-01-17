Экономика: Талибы решили усилить свою власть газопроводом

Организация «Талибан», признанная ООН террористической, может совершить геополитический и экономический прорыв, если сумеет добиться строительства по своей территории газопровода из Туркменистана в Индию и Пакистан. Проект обсуждался десятилетиями, но так и не реализован, хотя выгоден каждой из сторон. Свои дивиденды от этого газопровода могла бы получить даже не имеющая к нему отношения Россия.

«Талибан» договорился с властями Туркмении о строительстве газопровода ТАПИ (Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия), а также линии электропередачи ТАП (Туркменистан – Афганистан – Пакистан) и о расширении железой дороги из Туркменистана в Афганистан. Причем работы по газопроводу обещают начать уже в марте 2022 года, сообщил МИД Афганистана.

Газопровод ТАПИ предполагает мощность 33 млрд кубометра газа в год. Ресурсная база – туркменское месторождение «Галкыныш». Он пройдет через Афганистан (Герат и Кандагар) и Пакистан (Кветта и Мултан) до Индии (Фазилка). Стоимость проекта оценивается в 8–10 млрд долларов. Талибы даже предоставили гарантии безопасности строительства.

Строительство газопровода ТАПИ – давний проект. Его реализацию обсуждают аж с 1995 года, однако приступить к ней до сих пор так и не удавалось.

Неужели изменить ситуацию сможет пришедший к власти в Афганистане «Талибан»? «Окончание строительства и запуск газопровода ТАПИ важны для каждой из вовлеченных сторон с точки зрения как политических, так и экономических дивидендов.

Сам факт реализации этого проекта для афганских талибов выступает в качестве важного индикатора, связанного с их приходом к власти. Этот проект может стать настоящим прорывом, который стал возможен только с приходом новых властей, тогда как до прихода талибов к власти строительство газопровода буксовало»,

– говорит доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Плеханова Олег Чередниченко.

По его словам, реализация этих планов даст новой власти явные политические дивиденды и поможет признанию легитимности как внутри страны, так и за ее пределами. Поэтому талибы приложат все возможные усилия для запуска газопровода, линии электропередачи и железной дороги.

Очевидны также экономические выгоды для каждой из четырех сторон. Так, Туркменистан получит новый рынок сбыта для газа за счет растущего индийского рынка, расширит свой валютный экспорт и пополнит доходы своего бюджета. «Это положительно скажется на экономике страны: увеличит загрузку местных компаний, создаст новые рабочие места. Газопровод укрепит роль Туркменистана в регионе и его авторитет в мире», – говорит ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов.

Туркменистан поставляет газ в основном в Китай, и другого рынка сбыта у него нет. Поэтому Пекин легко смог выкрутить туркменам руки и добиться крайне низкой цены на топливо. Появление нового рынка сбыта в лице Пакистана и Индии сделает переговорные позиции Туркменистана более сильными, в том числе и с Китаем. Понятно, что Туркменистану выгодней продавать свое сырье по более высоким ценам.

Афганистан также получит дополнительный доход как транзитер газа, создаст новые рабочие места для строительства и обслуживания газопровода. Расширение железной дороги между Афганистаном и Туркменистаном поможет нарастить торговлю в регионе, улучшить взаимопонимание между соседями и повысить геополитическую стабильность.

Индия и Пакистан – это отличный рынок сбыта. «Их население растет и требует больше ресурсов для улучшения качества жизни. Экономика этих стран активно развивается, и дополнительные энергоносители будут востребованы разными отраслями. Поэтому строительство нового трубопровода вполне оправданно», – говорит Баранов.

Строительство новых дорог в регионе объясняется ростом оборотов мировой торговли, высокой загрузкой существующих магистралей, поиском новых путей доставки на маршруте из Европы в Азию, а также развитием международного транспортного коридора «Север – Юг», добавляет эксперт.

Однако неслучайно проект газопровода ТАПИ десятилетиями оставался на бумаге. В проекте участвует страны региона, у которых непростая внутренняя обстановка и зачастую противоречивые отношения между собой. «На сроки реализации проекта влияли и экономические факторы, в частности поиск источников финансирования, конъюнктура мировых рынков энергоносителей», – отмечает Баранов.

Сейчас конъюнктура на стороне проекта, учитывая разразившийся на всех газовых рынках кризис. И пока эксперты ждут сохранения высоких цен на газ в 2022 году. После отопительного сезона цены, скорее всего, снизятся, однако не очень сильно. Европейцы, вероятно, продолжат с ностальгией вспоминать о том, что когда-то тысяча кубов стоила 450 долларов (хотя тогда они были крайне недовольны такой ценой). Но при 1000 долларов и выше проект выглядит привлекательней. Найти деньги для него при таких ценах должно быть в теории проще.

«Если финансирование для проекта найдено и основные вопросы согласованы, то построить трубопровод можно быстро. Важно, чтобы участники сохраняли неизменность своих позиций по проекту и были готовы к компромиссам ради обеспечения газом миллионов людей», – заключает Баранов.

В этом проекте могла бы поучаствовать и РФ с выгодой для себя. Собственно, ранее РФ проявляла желание стать строительным подрядчиком газопровода ТАПИ из Туркменистана в Индию. И летом 2021 года глава МИД Сергей Лавров подтвердил интерес к ТАПИ. Зачем Москве газопровод, который не будет проходить по территории России?

Во-первых, можно заработать на строительном подряде и поставке собственного оборудования и труб российского производства. Ведь в строительстве газопроводов Газпрому нет равных. Он уже давно занимается подобными стройками. Реализация очередного проекта – «Северного потока – 2» – собственными силами даже под санкциями – лишнее подтверждение компетенций и превосходства РФ в этом деле.

Вторая, но не менее важная выгода для РФ состоит в том, что ТАПИ поможет увести туркменский газ с европейского рынка, перенаправив его на индийский рынок.

Европейский рынок для Газпрома важен, тогда как в Индию российский газ по трубам не идет. Перспективы попасть в Индию имеются скорее у российского СПГ. Хотя в теории при определенных обстоятельствах РФ тоже могла бы в будущем использовать этот новый газопровод для поставок собственного газа в Индию, учитывая имеющуюся инфраструктуру с Туркменистаном.

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