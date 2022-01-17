 

ЕС захотел изменить повестку переговоров об архитектуре безопасности

17.01.2022, 23:06, Новости дня
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Необходимо изменить повестку переговоров по вопросу европейской структуры безопасности и увеличить число участников, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Боррель отметил, что через неделю состоится заседание Совета министров иностранных дел ЕС. Он считает, что «должны быть готовые предложения на тот случай, если они понадобятся, по архитектуре безопасности», передает РИА «Новости».

Глава дипломатии ЕС указал, что с 1970-х годов «многое изменилось», включая сферу «архитектуры безопасности Европы». Так, «СССР более не существует», сказал Боррель. По его словам, «пересмотр архитектуры безопасности – это не безумная идея, это можно делать таким образом, чтобы это устраивало всех».

Как сообщил Боррель, «если речь идет об этом, если в этом заключается цель России, то необходимо менять повестку дня и увеличивать число участников процесса пересмотра архитектуры безопасности». Также Боррель сообщил, что ему поручено представлять Евросоюз на всех переговорах по архитектуре европейской безопасности.

Напомним, посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов констатировал, что дискуссии с США и НАТО пока не дали существенного результата, подчеркнув, что принятие Москвой решения о целесообразности дальнейшей совместной работы зависит от письменных ответов Вашингтона и Брюсселя на российские предложения.

В пятницу министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что если предложения РФ по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент РФ Владимир Путин, РФ «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности».



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