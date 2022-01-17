Сторонники Порошенко заявили, что судье, который определяет меру пресечения для политика, стало плохо. В суде это не подтвердили

Сторонники политика сказали, что для судьи вызвали “скорую”.

Пресс-секретарь Печерского суда Виталий Чергавый в комментарии “РБК-Украина” не смог подтвердить или опровергнуть эту информацию.

“Судья находится в совещательной комнате. Это тайна совещательной комнаты”, – сказал Чергавый.

Журналист телеканала “Прямий” в 21.15 сообщила, что судья отсутствует уже три часа.

“Мы верим, что судья к нам сегодня выйдет и объявит о своем решении или это мероприятие перенесут”, – отметила она.

Соколов был назначен судьей Печерского районного суда указом Порошенко в 2017 году. Он, в частности, рассматривал дело волонтера Маруси Зверобой, которую обвиняли в угрозах в адрес президента Владимира Зеленского, отметило “Сегодня”.

Контекст:

20 декабря 2021 года Порошенко сообщили о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций по делу о поставках угля из ОРДЛО в 2014–2015 годах. Его адвокат говорил, что подозрение “засунули в щель калитки”. За три дня до этого Порошенко пытались вручить повестку о вызове в Государственное бюро расследований по данному делу, но он сел в автомобиль и уехал, а позднее в тот же день улетел из Украины.

“Порошенко категорически отвергает обвинения со стороны власти и считает их классическим образцом сфабрикованных, политически мотивированных дел и черного пиара против политических оппонентов”, – заявили в партии “Европейская солидарность”.

Порошенко прилетел в Киев из Варшавы утром 17 января, его встречали несколько тысяч человек.

На брифинге Порошенко заявил, что его “незаконно пытались не допустить на территорию Украины”. По его словам, ситуацию удалось разрешить “исключительно благодаря тому, что в составе пассажиров рейса, которым мы вернулись из Варшавы, было огромное количество журналистов”.

Сейчас в Печерском райсуде Киева проходит избрание меры пресечения для Порошенко, в заседании объявлен перерыв.

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