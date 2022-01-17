 

Монастырский провел встречу с делегацией сенаторов США

17.01.2022, 22:58, Новости дня
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В состав делегации вошли сенаторы Роб Портман, Крис Мерфи, Джин Шагин, Эми Клобучар, Кевин Крамер, Ричард Блюменталь, Роджер Викер, а также представители посольства США в Украине – временная поверенная Кристина Квин и руководитель отдела по правоохранительным вопросам дипмиссии Соединенных Штатов Сара Лангенкомп.

Стороны обсудили дальнейшее стратегическое сотрудничество и усиление взаимодействия на фоне угрозы вторжения РФ.

“Основным сценарием мы видим не только возможность внешней агрессии, но и дестабилизацию внутренней ситуации в Украине”, – сказал глава МВД.

Монастырский поблагодарил США за поддержку и выделение помощи для защиты границ Украины.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных. Возле границ Украины находится значительное количество войск РФ, США не наблюдают его уменьшения. Об этом 10 января заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения “вбросами”, заявили, что “Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов”, и обвинили Киев в подготовке к агрессии “против “ЛНР” и “ДНР”. В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО “в восточном направлении”, отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

Путин 23 декабря на ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы “будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу”.

29 декабря в Госдепартаменте США сообщили, что в январе проведут переговоры с Москвой по требованиям относительно “гарантий безопасности”: 10 января состоялся диалог между Соединенными Штатами и РФ по стратегической стабильности, 12 января Россия и НАТО проводят встречу на уровне Совета Россия – НАТО, на 13 января намечена встреча представителей РФ и ОБСЕ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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