«Не было никакого злого умысла в отношении братьев Навальных…»

Компания Yves Rocher ответила «Новой газете».



Братья Олег и Алексей Навальный в зале суда по делу «Ив Роше». Фото: Евгений Фельдман / «Новая газета», архив.

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Учитывая то простое обстоятельство, что каждый — и даже такая крупная компания, как Yves Rocher — может хоть однажды да оступиться (тем более когда события происходят в такой непростой и многослойной стране, как Россия), — я решил выступить в роли проводника, который предоставит «заблудшим» акулам бизнеса возможность исправить совершенную еще в 2012 году ошибку. Ошибку, которая продолжает оказывать негативное влияние на саму компанию — если даже попытаться не думать о том, что по доносу представителя этой компании отправили в колонию как минимум двух невиновных людей (Олега и Алексея Навальных), поставив под угрозу их жизни.

Поэтому я написал письмо директору по корпоративным коммуникациям Groupe Rocher Марион Мулен, чьим именем были подписаны зимой 2021 года последние пресс-релизы по этому делу (известному в РФ как «дело Ив Роше»). Через день Мулен ответила на запрос, который я написал от имени «Новой газеты».

Ниже — переписка без купюр (выброшены только технические мелочи).

Юрий Сафронов,

«Новая газета»

Письмо «Новой газеты» в компанию Yves Rocher

Дорогая госпожа Мулен! Обращаюсь к Вам как к [представительнице] компании Yves Rocher <…>.

Уже год российский оппозиционер Алексей Навальный находится в тюрьме по совершенно сфабрикованным обвинениям. Хотя он был заключен под стражу в результате произвола [российских властей], обвинение формально основано на «заявлении о преступлении», написанном Брюно Лепру, генеральным директором вашего российского филиала (Yves Rocher Vostok), на имя главы Следственного комитета России.

В заявлении говорится, что компания братьев Алексея и Олега Навальных <…> якобы могла нанести «крупный ущерб» вашей компании.

Позже, когда братья Навальные оказались на скамье подсудимых <…>, ваша компания сняла все обвинения, заявив, что не понесла никакого ущерба. Но для российского суда оказалось достаточно этого вашего «заявления о преступлении» <…>. Навальные были осуждены — Олег провел три с половиной года в колонии, Алексей получил условный срок, который российские власти превратили в реальный в январе 2021 года.

И вот совершенно невиновный человек провел в тюрьме почти год — он находится за решеткой с 17 января 2021 года.

В результате — судя по количеству и тону публикаций в СМИ по всему миру (особенно — во Франции и России) — имя вашей компании могло стать по-настоящему известным не только поклонникам шампуней и кремов Yves Rocher, но и всем, кому не безразличны понятия «права человека», «свобода слова»…

Предполагаем, что в связи с годовщиной ареста Алексея Навального имя вашей компании будет снова активно упоминаться в прессе по всему миру.

В связи с этим мы хотели бы получить ответы на наши вопросы до 16.01.2022 включительно, чтобы мы могли своевременно опубликовать ваше мнение.

Вот наши вопросы:

Было ли «заявление о преступлении» Брюно Лепру <…> написано под давлением? Известно ли компании Yves Rocher о шантаже или угрозах в адрес г-на Лепру? <…>

Ставил ли господин Лепру в известность свое руководство в Yves Rocher прежде, чем написать заявление, или это была его личная инициатива?

Почему г-н Лепру перестал быть генеральным директором «Ив Роше Восток» вскоре после написания этого заявления?

Почему только в суде, в 2014 году, то есть более чем через год после написания заявления, представитель Yves Rocher Vostok заявил, что братья Навальные не нанесли вашему предприятию никакого ущерба? <…>

Почему, когда Алексей Навальный был арестован в Москве в январе 2021 года в связи с этим делом, компания Yves Rocher не только не защитила человека, незаконно задержанного на основании судебного процесса, который был проведен по вашему заявлению 2012 года, но и фактически снова выступила в пользу обвинения? Цитирую ваши пресс-релизы за январь-февраль 2021 года:

«Первый приговор братьям Навальным был вынесен 30 декабря 2014 года, затем подтвержден Московским апелляционным судом в 2015 году, а затем Верховным судом РФ в 2018 году. Подозрения в мошенничестве братьев Навальных в отношении частных компаний подтверждены тремя судебными решениями, поэтому это дело закрыто и вернуться к нему уже невозможно».

Ваши (последние) пресс-релизы (по этому делу) за январь-февраль 2021 года написаны в холодном деловом тоне. Наверное, так и положено, когда речь идет о коммерческих спорах. Но ваше заявление о том, что «подозрения в отношении братьев Навальных в мошенничестве против частных компаний подтверждены тремя судебными решениями», использовалось и продолжает использоваться российской государственной пропагандой против человека, который был незаконно отправлен в колонию. И условия содержания которого можно считать пыточными. В вашем пресс-релизе от 03.02.2021 также говорится: «Помимо работы ради общественного блага, нашей главной целью было и остается благополучие наших клиентов при обеспечении безопасности наших сотрудников, а также защита частных интересов Groupe Rocher». Кого вы считаете своими клиентами? Исключаете ли вы из их числа, например, братьев Навальных, один из которых не смог бы купить вашу продукцию, даже если бы захотел, — потому что находится в тюрьме? Что вы считаете «общественным благом» — не является ли общественным благом защита прав человека, защита несправедливо осужденных людей в РФ — стране, которая, к слову, является одним из крупнейших рынков сбыта для вашей компании?

В вашем пресс-релизе также говорится: «Мы хотели бы напомнить вам, что Groupe Rocher аполитична. В этом смысле мы не хотим, чтобы нас использовали в политических целях или для участия в текущих политических дебатах в России». Как это утверждение соотносится с «Кодексом поведения и этики» вашей компании, который гласит:

«Инновации и Отвага, Отказ от любого сокрытия, мошенничества или обмана. Какими бы ни были страны, в которых работает Группа и ее поставщики, соблюдение Прав Человека, наших этических правил и социальных норм является основополагающим и необходимым условием хорошего сотрудничества, а также устойчивости и эффективности нашей бизнес-модели».

(Компания также обязуется «…уважать и соблюдать:

— Всеобщую декларацию прав человека <…>

— руководящие принципы ОЭСР, особенно в борьбе с коррупцией»).

(У компании Yves Rocher до сих пор есть мейл, на который она призывает присылать сообщения о любых нарушениях своих «этических принципов»: [email protected] — Ред.)

С требованием освободить незаконно осужденного Алексея Навального уже выступили лидеры не менее 45 стран, включая президентов Франции и США, канцлера Германии, Совет Европы, Европарламент, Европейский суд по правам человека, основные правозащитные организации… Или компания намерена вопреки своему «Кодексу поведения и этики» продолжать хранить молчание по этому делу, помогая, вольно или невольно, российской власти избавляться от человека, чья вина состоит только в том, что он является противником этой власти? Не желает ли компания Yves Rocher хотя бы сейчас исправить то, что, возможно, останется как самая крупная ошибка в ее истории? Не желает ли компания Yves Rocher сделать заявление к годовщине осуждения Алексея Навального?

Слово «Ив Роше» в данном случае может иметь не только символическое значение.

Заранее благодарим вас за внимание. <…>

Ответ Yves Rocher. Без сокращений

Здравствуйте, господин САФРОНОВ.

Как вы уже отметили, Groupe Rocher — аполитична*.

Поэтому мы не хотим, чтобы нас использовали в политических целях или для участия в текущих политических дебатах в России. Это противоположно нашим ценностям и миссии.

Нашей главной целью было и остается благополучие наших клиентов и сохранение частных интересов группы компаний Groupe Rocher.

Дело «Ив Роше Восток», которое длится уже почти 10 лет, было закрыто после решения, вынесенного российскими судами 30 декабря 2014 года, которое затем было подтверждено Апелляционным судом Москвы в 2015 году, а затем Верховным судом РФ в 2018 году. С 2013 года мы не участвуем в разбирательствах, и не нам комментировать эти судебные решения.

Однако в свете ваших вопросов и для вашей информации, вот некоторые дополнительные элементы:

В 2012 году, получив информацию о положении своего бывшего поставщика транспортных услуг, компании «Главподписка», Yves Rocher Vostok в своем письме (Бастрыкину. — Ред.) от 4 декабря 2012 года лишь упомянула о возможности убытков, не утверждая их существования**. Не было никакого злого умысла в отношении братьев Навальных, а только лишь необходимость понять, что же произошло.

Внутренний аудит был вскоре проведен финансовым директором Yves Rocher Vostok. Когда результаты этого аудита привели к выводу, что компания не пострадала, отчет был передан в Комитет по уголовным делам Российской Федерации***.

Yves Rocher Vostok таким образом продемонстрировала, что ей не был нанесен ущерб, и ее отчет был использован адвокатами братьев Навальных в ходе судебных разбирательств.

Сердечно, Марион МУЛЕН,

Corporate Communication & Public Affairs Director GROUP ROCHER

ПРИМЕЧАНИЯ

* Я этого не отмечал. — Прим. Ю. С.

** Цитируем упомянутое «письмо» (на самом деле озаглавленное однозначно — «Заявление о преступлении», и написанное от имени тогдашнего главы Yves Rocher Vostok г-на Лепру: «Прошу Вас провести проверку и привлечь к ответственности лиц, которые путем злоупотребления доверием сотрудников ООО «Ив Роше Восток» <…> убедили в 2008 году заключить договор на перевозку грузов и транспортно-экспедиционное обслуживание <…> в результате чего ООО «Ив Роше Восток» было вынуждено пользоваться услугами указанного перевозчика <…> В результате <…> ООО «Ив Роше Восток» мог быть причинен ущерб в крупном размере».

*** Вероятно, подразумевается Следственный комитет России. — Прим. «Новой газеты».

ПОД ТЕКСТ

В январе-феврале 2021 года россияне, живущие в разных странах мира, провели (по инициативе созданного тогда Совета российской диаспоры за прекращение политических репрессий «Выпускай!») акцию против Yves Rocher.

На фото — листовки в магазинах компании в Париже. Автор фото — главный координатор акций, проходивших во многих странах, Максим Филандров, парижанин, сын и внук советских диссидентов, бывший дипломат и эксперт в ЕС и ОБСЕ, ныне — международный бизнес-консультант.

Агитация о деле братьев Навальных на витрине магазина «Ив Роше». Фото: Максим Филандров

Максим рассказал «Новой», что за две недели они успели провести только в Париже не менее 50 акций — с расклейкой и раздачей листовок посетителям и сотрудникам магазинов Yves Rocher, и ни разу не было никаких инцидентов — сотрудники не только не выгоняли активистов, но брали листовки и интересовались делом Навального, о котором до этого ничего не знали.

Максим Филандров.

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