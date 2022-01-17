Арестович пожаловался на «удар по яйцам» и уволился с работы на Зеленского

Алексей Арестович уволился с поста внештатного советника главы офиса президента Украины и спикера украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе, сообщают СМИ.

Арестович заявил, что принял такое решение по личным причинам. Однако накануне он раскритиковал политику украинских властей, а президента Украины Владимира Зеленского обвинил в обмане избирателей. По мнению Арестовича, Зеленский нарушил базовые предвыборные обещания, пишет «Страна.ua» со ссылкой на украинский Четвертый канал.

«В кого мы превратились? Бюрократия, справка, протокол. Большего удара себе по яйцам нельзя было нанести. Это ж худшее, что с нами можно было сделать – «забюрократиться», – сообщил он. По его словам, представители новой власти «должны была быть веселыми, драйвовыми ребятами, которые за народ, отомстят олигархам, реформируют страну и создадут скачок для следующего скачка». «Где это все?» – сообщил Арестович.

Напомним, киевский политолог Владимир Скачко указывал, что Арестович играет роль «платного дурачка» для украинских властей, «позволяет говорить себе глупости фантастического масштаба от имени канцеляриста, но при этом его слова воспринимаются как официальная позиция государства».