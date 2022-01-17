Турецкий политолог: Сближение Еревана и Анкары помешает США «создать хаос» в Закавказье

«Армении жизненно важно избавиться от изоляции и сблизиться с Турцией. Только так она сможет восстановить свою экономику» – сказал газете ВЗГЛЯД турецкий политолог Мехмет Перинчек. Ранее в Ереване заявили о готовности без предварительных условий начать урегулирование отношений с Турцией и открыть границу.

«Прежде всего это нужно Армении. Ее народ не хочет конфликтовать ни с Турцией, ни с Азербайджаном. Он это показал еще во время боев в Нагорном Карабахе, – считает доктор исторических наук Стамбульского университета Мехмет Перинчек. – Хотя и для армянских войск, и лично для Пашиняна итоги войны стали большим поражением, на последних выборах в Армении люди вновь проголосовали за него. Они не хотели, чтобы реваншисты пришли к власти».

Сейчас Ереван получил неплохой шанс разобраться с внутренними вопросами, решить которые можно, только объединив свою судьбу с судьбой соседей, – Россией, Турцией, Азербайджаном и Ираном, добавил турецкий политолог. «Но для этого ему потребуется исполнять свои обязанности в рамках трехстороннего соглашения, подписанного по итогам войны в ноябре 2020 года и отказаться от деструктивной роли», – сказал Перинчек.

По мнению эксперта, экономическая интеграция стран Закавказья позволит гарантировать мирную жизнь в регионе. «Открытие границ, восстановление работы железных дорог, прокладка Зангезурского коридора, – все это поможет развитию региональных государств. Это всем выгодно, – в том числе Армении, которая при таком раскладе сумеет реализовать свои национальные интересы», – добавил он.

«Нормализация отношений наших стран, одновременно нарушит планы США, которые хотят создать угрозу безопасности всех стран на Южном Кавказе. Единственный инструмент Вашингтона – это хаос, с его помощью он может вмешиваться в дела региона», – полагает политолог.

Перинчек также обращает внимание на то, что Анкара и Ереван договорились продолжить диалог без предварительных условий, – в частности Армения не поднимает тему признания «геноцида 1915 года» в Османской империи.

Армения готова без предварительных условий начать урегулирование отношений с Турцией и открыть границу. Об этом на заседании парламента в понедельник сообщил вице-спикер Акоп Аршакян. «Это исходит из интересов Армении и армянского народа», – цитирует Аршакяна ТАСС.

14 января в Москве при посредничестве замглавы МИД Андрея Руденко состоялась первая встреча спецпредставителей Армении и Турции по урегулированию отношений. Они договорились вести диалог в конструктивном и деполитизированном ключе, чтобы выявить точки соприкосновения. Это были первые с 2009 года переговоры по восстановлению отношений. Ереван на переговорах представлял вице-спикер парламента Рубен Рубинян, Анкару – специальный эмиссар турецкого МИДа Сердар Кылыч. Они разговарила наедине, хотя до этого отдельную встречу с каждым из них провел замглавы МИД РФ Андрей Руденко, сообщал «Коммерсант». «Стороны договорились продолжить переговоры без предварительных условий с целью полной нормализации. Дата и место проведения второй встречи будут определены по дипломатическим каналам в надлежащее время», – сообщили позднее в армянском дипведомстве.

Инициатором встречи выступила Армения. Как напоминает REGNUM, премьер-министр страны Никол Пашинян в августе отмечал, что отсутствие дипломатических связей между Ереваном и Анкарой плохо влияет на стабильность и развитие Закавказья. Для улучшения ситуации властям Армении нужно прикладывать усилия, признал Пашинян. Вскоре после этого он сообщил, что получил «положительные сигналы» из Анкары.

Напомним, между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, – в частности, Турция поддерживает азербайджанскую позицию в карабахской проблеме, а также остро реагирует на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи.