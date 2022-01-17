 

Зеленский и Бербок обсудили «Северный поток – 2»

17.01.2022, 22:22, Новости дня
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Президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Германии Анналена Бербок обсудили вопросы укрепления энергетической безопасности Украины, сообщила пресс-служба офиса главы украинского государства.

Сообщается, что на встрече стороны «предметно обсудили ситуацию с безопасностью вокруг Украины», а также «ход мирного процесса». Как заявили в Киеве, на переговорах было «отмечено, что дальнейшую эскалацию агрессии могут предотвратить ограничительные меры, среди прочего – превентивные санкции», передает РИА «Новости».

Зеленский и Бербок «выразили надежду на выход вскоре на организацию очередного саммита в «нормандском формате». При это сообщается о «единстве подходов к процессу мирного урегулирования, в частности по кластерному подходу к выполнению минских договоренностей».

Президент Украины назвал «Северный поток – 2» «геополитическим проектом и оружием, направленным против Украины и всей Европы». По версии украинской стороны, Киев и Берлин «совместно констатировали, что использование проекта как оружия приведет к принятию жестких мер реагирования».

Киев сообщил об «общности подходов» к «развитию взаимодействия в сфере энергетики, в частности, относительно «зеленой» трансформации и возобновляемых источников энергии». Подчеркивается, что «практической реализации общих приоритетов будет способствовать открытие Германией в Киеве офиса для реализации украинско-немецких проектов в водородной энергетике».

Напомним, из Киева Бербок отправится в Москву, где 18 января встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. В ходе встреч будет обсуждаться ситуация в Донбассе, напряженность на российско-украинской границе и двусторонние отношения. Поездки на Украину и в Россию являются для Бербок первыми в качестве министра.



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