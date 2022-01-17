Сенцов: Политическое преследование Порошенко – это большая ошибка Зеленского

“Политическое преследование Порошенко – это большая ошибка Зеленского. Обвинение в государственной измене не найдет поддержки ни у населения, ни у западных партнеров, и развалится в конце концов в суде. Понятно, что Порошенко не смогут посадить”, – написал он.

Режиссер считает, что целью происходящего является “уничтожить политического оппонента перед следующими президентскими и парламентскими выборами”.

“Но результат может быть совершенно противоположным и превратить этот политический процесс в предвыборную кампанию главного конкурента действующей власти. Последствия для государства вообще рискуют быть разрушительными, подрывающими доверие к государству и его институтам, и особенно опасными на фоне продолжения Россией подготовки к новому вторжению”, – объяснил Сенцов.

https://www.facebook.com/oleg.sentsov/posts/4843764922373672

Контекст:

20 декабря 2021 года Порошенко сообщили о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций по делу о поставках угля из ОРДЛО в 2014–2015 годах. Его адвокат говорил, что подозрение “засунули в щель калитки”. За три дня до этого Порошенко пытались вручить повестку о вызове в Государственное бюро расследований по данному делу, но он сел в автомобиль и уехал, а позднее в тот же день улетел из Украины.

“Порошенко категорически отвергает обвинения со стороны власти и считает их классическим образцом сфабрикованных, политически мотивированных дел и черного пиара против политических оппонентов”, – заявили в партии “Европейская солидарность”.

Порошенко прилетел в Киев из Варшавы утром 17 января, его встречали несколько тысяч человек.

На брифинге Порошенко заявил, что его “незаконно пытались не допустить на территорию Украины”. По его словам, ситуацию удалось разрешить “исключительно благодаря тому, что в составе пассажиров рейса, которым мы вернулись из Варшавы, было огромное количество журналистов”.

После этого Порошенко прибыл в Печерский райсуд Киева, где ему избирают меру пресечения.

До сегодняшнего дня экс-президент находился в базе розыскных лиц МВД Украины.

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