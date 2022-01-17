 

Залужный: В НАТО воспринимают ультиматум России как бред больного

17.01.2022, 22:14, Новости дня
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“Сложилось такое впечатление, что с такой сугубо практической точки зрения коллеги по НАТО воспринимают эти российские ультиматумы как болезненный бред. Союзники дали этим российским предложениям недвусмысленную оценку, в том числе в части, которая прямо касается нас. Альянс строится совсем на других принципах, которые очень четкие: каждая европейская страна должна сама решать, куда ей вступать или к каким блокам присоединяться. У союзников в НАТО есть консолидированная и твердая позиция, и это, скажем так, вдохновляет и нас”, – отметил Залужный.

Контекст:

12 января в Брюсселе состоялась первая за два с половиной года встреча Совета Россия – НАТО.

Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг после заседания заявил, что на встрече РФ высказала требования остановить вступление новых стран в НАТО и отвести войска с восточного фланга Альянса. НАТО подтвердил свою политику открытых дверей и право каждой нации выбирать для себя союзы.

Генсек подчеркнул, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только этой страной и 30 странами – членами Альянса. Столтенберг сказал, что Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.

Шерман по итогам заседания отметила, что Россия не дала обязательств по деэскалации, однако и не заявила, что ее не будет. По ее словам, США и союзники по Альянсу четко дали понять РФ, что “не захлопнут дверь политики открытых дверей НАТО”. Перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия, подчеркнула замгоссекретаря США.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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