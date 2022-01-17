Петушинский суд отклонил иск Навального к ИК-2 в Покрове

… о выплате ему зарплаты.

Петушинский районный суд во Владимирской области отклонил иск политика Алексея Навального к исправительной колонии №2 в Покрове. Об этом сообщает телеканал «Дождь»*.

Требованием политика была возможность получать зарплату за работу на информационное агентство «Ключ», с которым он заключил трудовой договор. При этом по версии руководства колонии, осужденные могут работать только по тем договорам, которые от их лица заключает администрация. На этом основании Навальному отказывают в выплате зарплаты.

Помимо этого, администрация ИК-2 продлила на три месяца постановку Навального на учет как склонного к экстремизму и терроризму, рассказал «Новой газете» адвокат политика Вадим Кобзев. Это стало известно в ходе рассмотрения второго иска Навального к колонии, которое также должно было пройти сегодня, но в процессе заседания его отложили.

В октябре прошлого года администрация ИК-2 в Покрове сняла Алексея Навального с профучета как склонного к побегу, но поставила на учет как склонного к терроризму и экстремизму. «"Экстремистский" и "террористический" профучеты не такие утомительные, как "побегушник"», — прокомментировал тогда ситуацию политик.

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* внесен Минюстом в реестр «иноагентов»

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