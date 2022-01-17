 

Петушинский суд отклонил иск Навального к ИК-2 в Покрове

17.01.2022, 22:08, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

… о выплате ему зарплаты.

Петушинский районный суд во Владимирской области отклонил иск политика Алексея Навального к исправительной колонии №2 в Покрове. Об этом сообщает телеканал «Дождь»*.

Требованием политика была возможность получать зарплату за работу на информационное агентство «Ключ», с которым он заключил трудовой договор. При этом по версии руководства колонии, осужденные могут работать только по тем договорам, которые от их лица заключает администрация. На этом основании Навальному отказывают в выплате зарплаты.

Помимо этого, администрация ИК-2 продлила на три месяца постановку Навального на учет как склонного к экстремизму и терроризму, рассказал «Новой газете» адвокат политика Вадим Кобзев. Это стало известно в ходе рассмотрения второго иска Навального к колонии, которое также должно было пройти сегодня, но в процессе заседания его отложили.

В октябре прошлого года администрация ИК-2 в Покрове сняла Алексея Навального с профучета как склонного к побегу, но поставила на учет как склонного к терроризму и экстремизму. «"Экстремистский" и "террористический" профучеты не такие утомительные, как "побегушник"», — прокомментировал тогда ситуацию политик.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

России дали срок

Как Алексей Навальный остается свободным человеком, который смотрит на страну из-за решетки

Навальный вернулся в Россию ровно год назад, 17 января 2021 после лечения в Германии, и его сразу же задержали во время прохождения паспортного контроля в аэропорту Шереметьево. В покровской колонии №2 политик Алексей Навальный оказался после того, как Симоновский суд Москвы заменил ему условный срок по делу «Ив Роше» на реальный.

* внесен Минюстом в реестр «иноагентов»

Источник: Новая газета



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.01 / В гробнице археологи нашли древний хрустальный кинжал возрастом 5000 лет

07.12 / Большой гороскоп макияжа: какой трендовый мейкап выбрать по своему знаку зодиака

10.03 / Появились доказательства связи Bellingcat с ЦРУ и Госдепом США

13.01 / Мнение: Письмо: “Нужна была драма”

12.04 / Мнение: Мой тезка Юрий Гагарин

29.07 / Аварийное приземление НЛО в Греции

08.01 / Собянин подвел итоги работы городских благотворительных сервисов в 2021 году

20.05 / Стелла Ву из Эано — не типичный основатель стартапа в области строительных технологий

03.11 / Певец Стас Костюшкин рассказал о своей ориентации

23.11 / “Все когда-то заканчивается”: Настя Ивлеева в необычном образе насторожила поклонников

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика