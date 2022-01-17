 

Какие модные в 2022 году джинсы визуально уменьшают рост и штаны какой формы могут их заменить: советы стилистов

17.01.2022, 22:05, Разное
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Для того чтобы выглядеть стильно, необходимо подбирать одежду в соответствии со своей фигурой. Если вы миниатюрная от природы девушка, то вам рекомендуется отказаться от ношения некоторых фасонов брюк, которые нынче в моде. Вот о каких моделях идет речь, а также советы, чем их можно заменить.

Джинсы с низкой посадкой

Лет 15-20 назад такие джинсы были в моде, но потом стали антитрендом. Сейчас такая модель опять актуальна.

Джинсы с низкой посадкой очень искажают пропорции тела, из-за чего ноги кажутся короче, чем они есть на самом деле. Визуально вы рискуете выглядеть не дюймовочкой, а скорее коротышкой.

К счастью, есть выход из ситуации: брюки с высокой посадкой. Лучше брать джинсы из плотного денима и обязательно заправлять внутрь кофту или рубашку. Так вы будете казаться выше.

Кюлоты

Так называются укороченные джинсы с клешем от бедра. Они эффектно смотрятся на высоких девушках, а вот миниатюрным барышням противопоказаны. А все потому, что заканчиваются выше щиколотки.

Лучше всего отдавать предпочтение mom`s — и обязательно с высокой талией. Они относительно свободные, но смотрятся более органично, нежели кюлоты.

Джинсы-клеш

Такая модель не рекомендована девушкам, у которых относительно широкие бедра и узкие плечи, а также миниатюрным особам. Обратите внимание на то, что речь идет от клеше не только от бедра, но также и от колена.

И все же если очень хочется помодничать, тогда выбирайте джинсы-клеш темного оттенка и обязательно сочетайте их с обувью на каблуке. Тогда хотя бы визуально ваши ноги будут казаться длиннее.

Джинсы-трубы

Очень эффектно смотрятся на высоких девушках, а миниатюрным убавляют роста и прибавляют лишних килограммов.

Рекомендуется отдавать предпочтение классическим «бойфрендам» и носить их вместе с обувью на каблуке. Джинсы не должны быть очень широкими и в то же время не должны быть в «облипку». Обычный прямой крой идеален.

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Слоучи

Это джинсы наподобие «бананов», которые добавляют объема в бедрах. Миниатюрным девушкам также не следует их носить. В крайнем случае можно выбрать модель, где штанины не столь объемные. Но лучше всего отдавать предпочтение классическим брюкам прямого кроя, можно даже с необработанными краями. Эффектно завершить пояс поможет широкий пояс.

С акцентными подворотами

Широкие подвороты убавляют еще несколько сантиметров роста. Если невысокая девушка наденет их с пиджаком оверсайз, то будет выглядеть нелепо.

Лучше делать акцент не на подворотах, а на какой-нибудь оригинальной блузе, например. Ее можно сочетать с джинсами прямого кроя без декора. Если уж очень нравятся джинсы с подворотами, тогда пускай хотя бы эти подвороты не будут уж слишком широкими. Тоненькая полосочка внизу на джинсах еще более-менее допускается.

Карго

Это мешковатые штаны, обычно с большими карманами по бокам. Они помогают создать спортивный, даже армейский образ. Однако невысоким девушкам лучше от них отказаться, как и в принципе от мешковатой одежды.

Рекомендуется отдавать предпочтение классическим джинсам прямого кроя. А карго вовсе не стоит отводить места в своем гардеробе.



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