Названа стоимость GeForce RTX 3090 Ti в Европе

Эксперты отмечают, что GeForce RTX 3090 Ti в Европе станет самой дорогой видеокартой. Ее стоимость на рынке ЕС эквивалентна 4000 американским долларам.

Презентация данного устройства недавно была проведена в рамках международной выставки CES 2022. Тогда же разработчики сообщили публике технические характеристики видеоускорителя, с которыми также можно подробно ознакомиться на официальном сайте производителя.

В общем-то, цены продавцы электроники будут устанавливать сами, говорят эксперты. Одно и то же устройтво можно найти примерно за 3,6 тыс. долларов или за 4,4 тысячи. Разница также может объясняться неодинаковой «начинкой». Очевидно, это следствие продолжающегося острого дефицита в данном сегменте.