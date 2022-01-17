 

Названа стоимость GeForce RTX 3090 Ti в Европе

17.01.2022, 22:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Эксперты отмечают, что GeForce RTX 3090 Ti в Европе станет самой дорогой видеокартой. Ее стоимость на рынке ЕС эквивалентна 4000 американским долларам.

Презентация данного устройства недавно была проведена в рамках международной выставки CES 2022. Тогда же разработчики сообщили публике технические характеристики видеоускорителя, с которыми также можно подробно ознакомиться на официальном сайте производителя.

В общем-то, цены продавцы электроники будут устанавливать сами, говорят эксперты. Одно и то же устройтво можно найти примерно за 3,6 тыс. долларов или за 4,4 тысячи. Разница также может объясняться неодинаковой «начинкой». Очевидно, это следствие продолжающегося острого дефицита в данном сегменте.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.10 / Times – РФ предложила Великобритании помощь в облегчении энергетического кризиса

16.10 / Остапчук и Горняк поженились. Первое свадебное фото

04.10 / Минпросвещения сообщило о переводе 3% российских школ на карантин

29.08 / Маск озвучил стоимость чипирования людей

26.09 / 300 граммов Сталина за 229 грн. Винницкий суши-бар назвал ролл именем советского диктатора и попал в скандал

09.07 / Цена барреля нефти Brent опустилась ниже 42 долларов

19.09 / “Влияют четыре вещи”. Экс-министр спорта рассказал, почему Украина не проводит Олимпиады

17.01 / Тепловые электростанции ДТЭК в декабре более чем на 1 млрд кВтч перевыполнили прогнозный баланс Минэнерго – Салеев

11.05 / “Двери в Альянс должны оставаться открытыми”. В Бухаресте на саммите девяти стран НАТО обсудили агрессию РФ против Украины

30.09 / Эксперт: Доброхотов мог сбежать на Украину только с помощью иностранных спецслужб

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика