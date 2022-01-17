 

Владельцы Samsung Galaxy Note20 Ultra больше других удовлетворены своим смартфоном

17.01.2022, 22:00, Новости дня
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Проведено исследование, в результате чего был составлен рейтинг смартфонов, владельцы которых более всего удовлетворены качествами своего гаджета. Возглавляет данный список Samsung Galaxy Note20 Ultra.

Смартфон вышел на рынок примерно полтора года назад. Лидером популярности среди аппаратов, работающих на «Андроиде» он стал практически сразу. С тех пор количество разочарованных пользователей минимально.

Второе место в рейтинге занимает тое «самсунг» – это Galaxy S21 Ultra 5G. Оценка данного мобильного устройства чуть ниже, хотя он не на много отстает от лидера. Наконец, третье место в данном списке отдано Redmi Note 11 Pro+, у которого есть быстрое зарядное устройство мощностью 120 Вт.



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