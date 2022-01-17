 

Смольный может расторгнуть контракт с НЭО в случае ухудшения ситуации с ликвидацией мусора

17.01.2022, 22:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Проблема с вывозом мусора по-прежнему остается актуальной для Санкт-Петербурга. Однако если «Невский экологический оператор» продолжит срывать график ликвидации отходов, Смольный может расторгнуть контракт с организацией.

Соответствующее заявление сделал председатель Комитета по природопользованию Александр Герман. В беседе с изданием «Деловой Петербург» он сообщил, что ответственность НЭО четко прописана в действующем соглашении. Однако документ может быть расторгнут, если оператор не справится с вывозом мусора. Герман отметил, что за каждый зафиксированный случай несвоевременного вывоза отходов на компанию накладываются штрафы в размере 50 тысяч рублей. 

«Одна из мер – штрафы, но, если НЭО не будет исполнять график, мы будем ставить вопрос о расторжении соглашения», — уточнил глава комитета.

Проблема с отходами во дворах Северной столицы началась со стартом мусорной реформы. Жители города винят в таком положении дел чиновников Смольного под руководством губернатора Александра Беглова. По их мнению, власти не смогли правильно организовать работу по ликвидации мусора.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.06 / Американская нефтедобывающая компания Chesapeake объявила о банкротстве

07.05 / “Настя, подари мне внучку или внука, чтобы я мог поцеловать голую попку”. Каменских обнародовала трогательное видео с отцом

08.02 / Захарова ответила Зеленскому на сравнение украинцев с подопытными кроликами

26.10 / Украина после остановки заводов начала закупать кислород в Польше

25.08 / Стильный смартфон LG Q92 5G оценили в 420 долларов США

20.09 / Политика: На выборах в Госдуму победили новые лица и технологии

25.01 / Павлик: У нас очень большая разница в возрасте, но в мире много примеров таких браков

10.07 / Маммолог опроверг возможность роста груди после вакцинации препаратом Pfizer

29.01 / Печерский суд опроверг сообщение о новых делах против Порошенко и Байдена

04.03 / В Кировоградской области разоблачили группировку, которая пыталась создать фейковые органы местной власти

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика