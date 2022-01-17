Смольный может расторгнуть контракт с НЭО в случае ухудшения ситуации с ликвидацией мусора

Проблема с вывозом мусора по-прежнему остается актуальной для Санкт-Петербурга. Однако если «Невский экологический оператор» продолжит срывать график ликвидации отходов, Смольный может расторгнуть контракт с организацией.

Соответствующее заявление сделал председатель Комитета по природопользованию Александр Герман. В беседе с изданием «Деловой Петербург» он сообщил, что ответственность НЭО четко прописана в действующем соглашении. Однако документ может быть расторгнут, если оператор не справится с вывозом мусора. Герман отметил, что за каждый зафиксированный случай несвоевременного вывоза отходов на компанию накладываются штрафы в размере 50 тысяч рублей.

«Одна из мер – штрафы, но, если НЭО не будет исполнять график, мы будем ставить вопрос о расторжении соглашения», — уточнил глава комитета.

Проблема с отходами во дворах Северной столицы началась со стартом мусорной реформы. Жители города винят в таком положении дел чиновников Смольного под руководством губернатора Александра Беглова. По их мнению, власти не смогли правильно организовать работу по ликвидации мусора.