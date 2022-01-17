COVID-19 чреват риском преждевременных родов и дефицита веса ребенка



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Осложения беременности и родов в контексте COVID-19 занимали внимание исследователей с самого начала пандемии. И если в первые месяцы информации очевидно не хватало, то по прошествии времени стало понятно, как именно новая коронавирусная инфекция влияет на исход родов.

Так, ученые из Института системной биологии (США) выяснили, что новая коронавирусная инфекция SARS-CoV-2 увеличивает риск неблагоприятного исхода родов, в том числе риск мертворождения. Они изучили электронные медицинские карты более 18 000 человек, сдавших анализы на SARS-CoV-2 во время беременности. Результаты были опубликованы в журнале The Lancet Digital Health и являются одними из первых, которые учитывают триместр инфекции SARS-CoV-2 в исходах родов.

По результатам исследования, преждевременные роды и мертворождения наблюдались в основном у женщин, которые перенесли COVID-19 в первом или втором триместре. А у беременных, которые перенесли коронавирус в третьем триместре, чаще рождались маловесные дети.

У участников была легкая или умеренная инфекция SARS-CoV-2. Ученые утверждают, что тяжесть материнской инфекции COVID-19 не коррелировала с гестационным возрастом ребенка на момент родов. Кроме того, имели место плохие исходы родов, даже если у матери COVID-19 не приводил к серьезным респираторным проблемам во время инфекции.

Женщины с положительным результатом на SARS-CoV-2 с большей вероятностью имели латиноамериканскую этническую принадлежность, расу, отличную от азиатской или белой, более низкий возраст, более высокий индекс массы тела, более низкий уровень образования и другие факторы, которые, по мнению ученых, также связаны с отрицательными исходами родов.

Чтобы объяснить это и провести корректное сравнение, исследователи использовали метод статистического сопоставления, который контролировал смешанные переменные.

«Беременные подвергаются повышенному риску неблагоприятных исходов после заражения SARS-CoV-2, даже если у матери COVID-19 протекает не очень тяжело. Здоровье как матери, так и плода подвергается повышенному риску с COVID-19. Поэтому так важно защищать от инфекции беремнных женщин и усилить наблюдения за заболевшими будущими мамами», — сказала Дженнифер Хэдлок, доктор медицинских наук, соавтор исследования.

Исследование проводилось до того, как вакцины от COVID-19 стали широко доступны в США. В будущих исследованиях есть возможность изучить, помогает ли вакцинация предотвратить негативные исходы родов.

Между тем Минздрав РФ в декабре 2021 года обнародовал очередную версию методических рекомендаций по организации оказания медпомощи беременным, роженицам и новорожденным во время пандемии COVID-19.

Отдельно в этом документе выделена рекомендация по вакцинации против COVID-19 во время беременности. Эксперты Минздрава отметили, что в настоящее время нет научных данных о негативном влиянии вакцины на женщину и ее будущего ребенка, а заражение коронавирусом во время беременности, наоборот, может вызвать многочисленные осложнения как у женщины, так и у плода.