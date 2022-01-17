 

СМИ: канцлер Германии Шольц отказался поддерживать антироссийские санкции

17.01.2022, 21:38, Разное
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В правительстве Германии наметился раскол из-за сертификации газопровода “Северный поток -2”. Об этом рассказал британский финансовый обозреватель Гай Чазан.

Чазан в своей статье для авторитетного западного издания сообщил, что запуск магистрали поддерживают представители Социал-демократической партии Германии (СДПГ), в числе которых – новый федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт. Социал-демократы традиционно выступают за сотрудничество с Россией и аргументируют свою позицию пользой и выгодой поставок российского газа для немецкой промышленности. Противниками же выступает природоохранная партия “Зеленые”, чей представитель Анналена Бербок в декабре стала министром иностранных дел Германии.

В ходе пресс-конференции в Киеве 17 января Бербок фактически призвала использовать “Северный поток – 2” в качестве санкции против России и заявила, что магистраль нельзя запускать в случае обострения ситуации на Украине. Однако глава немецкого Минобороны Ламбрехт в ответ призвала коллегу на связывать регистрацию магистрали с украинским вопросом и отвергла возможность блокировки проекта.

Как пишет Гай Чазан, Олаф Шольц занял нейтральную позицию в этом споре, однако обратил внимание, что новый глава Бундестага отказался открыто поддерживать санкции против российского газопровода, передает телеканал “Царьград”.



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