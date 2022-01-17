Ученые установили предположительный возраст пьедестала Медного всадника

Минералоги Санкт-Петербургского госуниверситета (СПбГУ) и Санкт-Петербургского горного университета впервые пришли к выводу, что примерный возраст Гром-камня – пьедестала Медного всадника составляет 1,5-1,6 млрд лет, сообщила пресс-служба СПбГУ.

«Группа исследователей, в которую вошли ученые СПбГУ и Горного университета, изучила минеральный состав и структурные особенности знаменитого Гром-камня, четыре части которого составляют пьедестал памятника Петру I – Медного всадника. Ученым впервые удалось предположить возраст породы (он составляет около 1,5-1,6 млрд лет) и подробно изучить ее структуру. Она представляет собой гранит биотит-мусковитового калиево-полевошпатового состава», – приводит ТАСС сообщение.

В пресс-службе отметили, что исследование отобранных 20 минеральных проб проводилось без вреда для памятника. Все они являются естественными сколами поверхности пьедестала Медного всадника, которые собирались с 2003 по 2018 год. Исследование проводилось на базе ресурсных центров микроскопии, микроанализа и рентгенодифракционных методов исследования Научного парка СПбГУ.

«Минеральный состав и структура Гром-камня позволяют обратить внимание на его сходство с биотит-мусковитовыми гранитами Выборгского массива – одного из крупнейших гранитных массивов мира. Как известно, возраст этих пород оценивается как нижнепротерозойский (1,5-1,6 млрд лет). На родственное отношение Гром-камня к таким породам указывают и развитые в нем пегматитовые прожилки, то есть прожилки магматической горной породы с характерной структурой, обогащенные редкими минералами», – процитировала пресс-служба авторов статьи.

По их мнению, установить точный возраст камня могут помочь исследования о наличии топаза в граните. Данный минерал обнаруживается в гранитах Выборгского массива, поэтому проверить сходство Гром-камня с такой породой является важным. Для этого необходимо изучить каменный пьедестал Медного всадника в петрографических шлифах (метод исследования тонких пластин горной породы или минерала). Также до сих пор остается под вопросом точное место происхождения Гром-камня и местонахождение обломков, отделенных от валуна при его превращении в пьедестал на Сенатской площади, они могли бы помочь в дальнейших исследованиях.

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