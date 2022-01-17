Актриса Екатерина Климова подразнила поклонников роскошной фигурой в купальнике

Популярная актриса Екатерина Климова разместила на личной странице в Instagram видеоролик, в котором продемонстрировала поклонникам свою прекрасную физическую форму. Публикация знаменитости вызвала неоднозначные отзывы от подписчиков.

Подобно многим звездам отечественного шоубиза, Екатерина Климова предпочла провести зимние деньки не среди российских морозов, а на одном из далеких южных курортов, компанию же артистке составили её дочери Изабелла и Елизавета. Жаркая погода дала возможность 43-летней красотке в полной мере насладиться купанием и солнечными ваннами, а также воспользоваться случаем и продемонстрировать посетителям своего микроблога великолепную фигуру. Посчитав выкладку обычных фото слишком обыденным делом, хозяйка аккаунта, со свойственным ей артистизмом, даже сняла на фоне освещенного ярким солнцем балкона небольшой постановочный ролик, который и опубликовала в Instagram.



Изображение взято с: [email protected]

В кадрах видео Климова, облаченная лишь в белый раздельный купальник стиля бикини и широкополую экзотическую шляпу, вначале обозначила свое пристрастие к чтению, усевшись в кресло, положив ноги на стоящий рядом стол и листая некий каталог в твердом переплете. Однако уже спустя минуту звезда экрана встала и произвела неспешное дефиле к парапету, игриво поворачиваясь вправо-влево и “дразня” воображаемого зрителя изящной талией и стройными ножками. “Вот бы этот год прошел так же, как и начался”, – таким оптимистичным слоганом сопроводила видеоролик актриса.

Изображение взято с: [email protected]

Стоит отметить, что далеко не все подписчики разделили лучезарный оптимизм Екатерины Климовой: так, один из них иронически парировал, что очень многие соотечественники артистки хотели бы проводить свое время на жарком курорте, однако не имеют такой возможности. Большинство же поклонников предпочло наградить многочисленными комплиментами и “влюбленными” эмодзи красивую фигуру любимицы и её позитивный настрой. Некоторые из них всерьез поинтересовались у телезвезды секретом достижения такого внешнего великолепия, однако ответа так и не получили, зато один из фолловеров уверенно предположил, что “все дело в шляпе”. Уже за первые часы после опубликования пост набрал почти 20 тысяч “лайков”.