 

Иммунолог рассказал о новом вирусе «омикрон»

17.01.2022, 21:30, Разное
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Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков утверждает, что новый штамм коронавируса «омикрон», впервые идентифицированный в ноябре прошлого года, но за столь короткое время успевший распространиться почти по всему миру, хорошо размножается в слизистой верхних дыхательных путей. К тому же по сравнению с другими штаммами этот вирус менее патогенный, другими словами, в гораздо меньшей степени способен вызывать патологию.
По словам эксперта, основной целью нового штамма COVID-2019 являются верхние дыхательные пути. При «омикроне», в отличие от «дельты» и других видов вируса, крайне редко возникает тяжёлая лёгочная патология. Однако он имеет наибольшую вирулентность, то есть заразность, и короткий инкубационный период – от двух до пяти дней.

Основные признаки «омикрона» очень похожи на простуду. Это небольшая боль в горле, кашель, насморк. Но есть и отличия – боль в спине, особенно в поясничном отделе и ночная потливость, иногда настолько сильная, что человеку необходимо переодевание.

В настоящее время новый штамм вируса устойчив к антителам, поэтому специалисты считают, что заразиться могут даже переболевшие и привитые.

Источник: news.rambler.ru



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