 

Данные Порошенко пропали из базы розыска МВД Украины

17.01.2022, 21:28, Новости дня
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Сейчас по ссылке, где ранее была розыскная карточка пятого президента, указано: “ничего не найдено”. При этом датой последнего обновления страницы указано утро 15 января.

Скриншот: wanted.mvs.gov.ua

В карточке было указано, что Порошенко разыскивают как “лицо, скрывающееся от органов власти”. Дата его исчезновения – 24 декабря 2021 года. Орган, который объявлял в розыск – Служба безопасности Украины.

Контекст:

20 декабря 2021 года Порошенко сообщили о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций по делу о поставках угля из ОРДЛО в 2014–2015 годах. Его адвокат говорил, что подозрение “засунули в щель калитки”. За три дня до этого Порошенко пытались вручить повестку о вызове в Государственное бюро расследований по данному делу, но он сел в автомобиль и уехал, а позднее в тот же день улетел из Украины.

“Порошенко категорически отвергает обвинения со стороны власти и считает их классическим образцом сфабрикованных, политически мотивированных дел и черного пиара против политических оппонентов”, – заявили в партии “Европейская солидарность”.

Порошенко прилетел в Киев из Варшавы утром 17 января, его встречали несколько тысяч человек.

На брифинге Порошенко заявил, что его “незаконно пытались не допустить на территорию Украины”. По его словам, ситуацию удалось разрешить “исключительно благодаря тому, что в составе пассажиров рейса, которым мы вернулись из Варшавы, было огромное количество журналистов”.

После этого Порошенко прибыл в Печерский райсуд Киева, где ему избирают меру пресечения.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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