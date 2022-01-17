Молдова ввела новые правила въезда для украинцев
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В частности граждане Украины могут въехать в страну:
по сертификату о вакцинации от коронавируса в приложении “Дія”;
по бумажному сертификату с портала “Дія” с QR-кодом;
с бумажным свидетельством Всемирной организации здравоохранения (“желтый” сертификат), выданным семейным врачом;
на основании отрицательного ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа;
на основании отрицательного результата экспресс-теста на антиген к вирусу SARS-CoV-2, сделанному не ранее чем за 48 часов;
с подтверждением о наличии антител к COVID-19, которое действует 90 дней со дня проведения исследования.
Дополнительный ПЦР-тест после пересечения границы Молдовы делать не нужно.
Контекст:
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире подтвердили 328,9 млн случаев COVID-19, 5,5 млн человек умерли. В Молдове с начала эпидемии подтвердили почти 389 тыс. случаев заболевания, умерло 10,4 тыс граждан страны.
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