Молдова ввела новые правила въезда для украинцев

В частности граждане Украины могут въехать в страну:

по сертификату о вакцинации от коронавируса в приложении “Дія”;

по бумажному сертификату с портала “Дія” с QR-кодом;

с бумажным свидетельством Всемирной организации здравоохранения (“желтый” сертификат), выданным семейным врачом;

на основании отрицательного ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа;

на основании отрицательного результата экспресс-теста на антиген к вирусу SARS-CoV-2, сделанному не ранее чем за 48 часов;

с подтверждением о наличии антител к COVID-19, которое действует 90 дней со дня проведения исследования.

Дополнительный ПЦР-тест после пересечения границы Молдовы делать не нужно.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире подтвердили 328,9 млн случаев COVID-19, 5,5 млн человек умерли. В Молдове с начала эпидемии подтвердили почти 389 тыс. случаев заболевания, умерло 10,4 тыс граждан страны.

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