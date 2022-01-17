Мнение: О хорошем

Охватил меня приступ сентиментальности, решил поговорить о чем-то хорошем и прекрасном. И поводов – куча. Один из самых приятных перед глазами – зима! В кои-то веки, мы уж и забыли, у нас нынче – настоящая, исконно-посконная русская зима, со снегом и морозами, метелями и снегопадами! Разве это не счастье?! Даже на Новый год в этот раз лежал снег, с неба падал он же, а не привычный уже за столько лет дождь! И на улице было белым-бело, а не вроде уже привычные новогодние лужи и слякоть.

Прошелся сейчас по лесу – просто лепота. Морозец, люди снежных баб катают, лыжи, санки… Прямо детство какое-то! А ведь в прошлую “зиму”, черт бы ее побрал, температура в Москве, по-моему, вообще ниже нуля не опускалась, снег выпал раз или два за всю зиму! Люди уже боялись, что так всегда будет (я, честно скажу, малость приуныл). Но нет, как видим. Правда, свербит мыслишка – может, погода выправилась, поскольку большую часть 2020-го “именем Греты Тунберг” самолеты не летали и заводы не работали? Не дай бог, коли так.

Но не скрою – последние недели буквально наслаждаюсь погодой. Особенно вечером, да еще когда легкий снежок падает, и в свете желтых фонарей белые мостовые и улицы становятся такими немного таинственными, уютными, мерцающими… И это поскрипывание снега под ногами, шорох шин – обожаю! Надо только оторваться от суетных мыслей горожанина – куда пойти, чего купить, где деньги – поднять голову, посмотреть и ахнуть – красота-то какая…

И тут еще по наводке того же Девола залез в ранний ЖЖ Галковского, стал читать подряд всякие комментарии, в том же расслабленно-сентиментальном состоянии зимнего покоя – и вдруг натыкаюсь на такой коммент самого Мэтра 15-летней (!) давности:

“Мне 45 лет. Моя личная жизнь не удалась. Нет у меня ни жены, ни детей, ни дома. И навряд ли когда-нибудь будет. Что остаётся? Ходить по парку за ручку с несуществующим сыном, показывать ему утят. По ночам плакать…”…

И прямо растрогался. А потом – порадовался за человека. Ведь, по сути, что мы тут видим? Да настоящую рождественскую сказку! И не в книжке, а наяву, случившуюся прямо у нас на глазах по всем правилам детства! Действительно ведь – был человек одинокий, никому не нужный. Прошло 15 лет – и вот оно, не в достоевском бреду умирающего в подвале инвалида, а в жизни: жена-красавица, и трое детишек, и гуляй с сыном вокруг пруда сколько угодно! И зима в кои-то веки настоящая…

Хорошо! (2021)