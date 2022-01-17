Совет Госдумы снял с рассмотрения законопроект от QR-кодах

Совет Госдумы единогласно снял с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов в общественных местах. Об этом сообщил в телеграм-канале спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Хочу сказать слова благодарности всем за обратную связь. Важно слышать друг друга. Это позволит избежать ошибок и на основе диалога вырабатывать правильные решения», — пояснил он.

На прошлой неделе стало известно, что законопроект не включили в проект работы Государственной думы на весеннюю сессию. До этого правительство после обсуждений с партией «Единая Россия» отложило рассмотрение документа в Госдуме во втором чтении. Вице-премьер Татьяна Голикова сказала, что решение было принято в связи с «высокой неопределенностью развития эпидемиологической ситуации».

В первом чтении за проект закона о введении QR-кодов для посещения общественных мест по всей стране депутаты проголосовали 16 декабря. Голикова, выступая на заседании, настаивала, что документ не вводит каких-либо новых ограничений, а лишь предлагает единые правила работы на всей территории страны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пропуск кода

У властей нет «плана Б», который мог бы прийти на смену всеобщей кьюаризации

Законопроект предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общепита и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Он носит временный характер и предполагает срок действия до 1 июня 2022 года.

—