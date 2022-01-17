Держите дистанцию или сделайте совместное селфи: что делать, если встретили на вечеринке человека в такой же одежде

Ситуация, когда вы пришли на вечеринку и с ужасом обнаружили другого человека в такой же одежде, как у вас, неприятна. Однако не паникуйте. Такое происходит не только с простыми людьми, но даже со знаменитостями. Вот как нужно себя вести в подобном случае.

Держите дистанцию

Если на вечеринке много людей, то постарайтесь затеряться. Не подходите туда, где находится человек в одинаковой с вами одежде. Возможно, никто и не заметит, что на вас идентичные наряды.

Ищите преимущества

С другой стороны, если нет возможности затеряться в толпе и не контактировать с «двойником», то это точно не повод расстраиваться и тем более покидать вечеринку. Посмотрите на ситуацию с другой стороны: значит, у вас хороший вкус, а тот человек, который выбрал такой же наряд, является вашим единомышленником. Так что идите с гордо поднятой головой.

Активно вовлекайтесь в диалог

Ошибка — это злиться на человека, который пришел в таком же наряде, что и на вас. В конце концов, он же не знал, что вы наденете. Зачем выплескивать на него злобу и агрессию? Согласитесь, что и у него есть такой же повод позлиться на вас.

Вместо конфронтации вовлекитесь с ним в диалог. Поинтересуйтесь, где он купил эту одежду, и сами расскажите, куда вы ходили на шопинг. Можете сравнить цены, если это уместно.

Сделайте совместное селфи

Если вы уже познакомились и даже посмеялись над данной ситуацией, если вы оба являетесь уверенными в себе людьми, тогда обязательно сделайте совместное селфи. Вы можете также выложить его в соцсети. Кто знает, быть может, это станет началом вашей дружбы.

А если вы оба развиваете блоги в соцсетях, то можете таким забавным снимком привлечь подписчиков друг друга и расширить свою аудиторию. Вот как можно извлечь выгоду из такой неприятной ситуации.

Игнорируйте негативные комментарии

На вечеринке могут быть разные люди. Да и ваш «двойник» может по-разному на вас отреагировать. Например, обсудить вас перед другими и сказать, что вы нелепо выглядите в этом наряде, в то время как ему он идет. И это все могут вам потом высказать в лицо сторонники «двойника», чтобы вывести вас из себя и огорчить. Это может быть планом сделать так, чтобы заставить вас покинуть вечеринкой и быть на мероприятии единственной звездой.

Ни в коем случае не ведитесь на подобные провокации. Игнорируйте злобные комментарии и негативную обратную связь в свой адрес. Не опускайтесь до того, чтобы жестко критиковать «двойника» в ответ, используя его же стратегию. Будьте выше того, чтобы затевать скандал на ровном месте.