Почему зимой трудно одеваться красиво и как это исправить
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Зима – это не повод одеваться уныло! Безусловно, вещи, которые вам нужны в холодное время года, должны быть теплыми, но они могут быть также и красивыми. Предлагаем воспользоваться нашими советами и вдохновиться модными идеями. Ведь быть стильной и модной можно даже в холодное время года.
Свитер с большим воротником
Зимой многие любят носить шубы. Это могут быть как искусственные, так и натуральные варианты. Плюсов у них очень много. В шубе элегантно и тепло. Вариантов существует огромное множество, так что выбрать модель по-своему вкусу труда не составит. Но некоторые модели с шарфом совершенно не смотрятся. Что же делать? Приобрести свитер с объемным воротником. Тепло и красиво!
Пуховик или пальто?
Пуховик – универсальная зимняя одежда. В нем тепло и комфортно. Однако, если вы хотите, чтобы вас заметили, то рекомендуем обратить внимание на пальто. Подбирайте фасон, учитывая особенности фигуры и получайте заслуженные комплименты.
Хотите одеваться стильно и не мерзнуть зимой? Выбирайте пальто из кашемира или шерсти альпаки. Они теплые, легкие и очень красивые.
Выбирайте многослойность
В холодное время года хочется надеть на себя как можно больше теплых вещей. Однако далеко не все умеют правильно подбирать образ. Запомните, что вещи должны сочетаться между собой. Если у вас есть какие-то сомнения по созданию образа, то обратитесь за помощью к профессионалам. Внимательно прочитайте их советы о том, как создавать многослойность.
Носите термобелье
Зимой можно одеваться легко и при этом не мерзнуть. Вы спросите: “В чем секрет?” В термобелье! Оно отлично облегает фигуру, поэтому его можно носить под любой одеждой. Даже в морозную погоду с термобельем вам будет тепло и уютно.
Кардиган – незаменимая вещь в холода
Вам приходится очень часто передвигаться на машине и перемещаться в разные офисы? Обратите внимание на вязаный кардиган. Верхнюю одежду нужно будет постоянно снимать и надевать, в отличие от кардигана.
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Больше ярких цветов
Забудьте о том, что зимой нужно носить черные или серые цвета. Добавьте красочности в зимние холода, вы будете выгодно отличаться от других. Но, лучше всего выбирать цвета натуральных оттенков.
Высокие сапоги
Приведем еще пример, как можно зимой выглядеть стильно и красиво. В холодную погоду, особенно когда на улице гололед, предпочтительнее носить обувь без каблука.
Но сапоги на каблуке у вас все равно должны быть, если вы хотите произвести шикарное впечатление на окружающих.
Объемные шарфы
Их можно носить вместо шапки, а также поверх верхней одежды. А если вы еще подберете подходящий ремень, то ваш образ будет невероятно стильным.
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