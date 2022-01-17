 

Стартуют продажи складных смартфонов Honor Magic V

17.01.2022, 21:16, Новости дня
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Как сообщают источники, старт продаж новых складных смартфонов Honor Magic V сопровождается сразу же появившимся дефицитом устройств. Сложившимися обстоятельствами тут же воспользовались спекулянты, которые пытаются заказать побольше утройств, чтобы перепродать их со значительной наценкой. На самом деле, они в большинстве случаев удваивают стоимость.

А официальная цена смартфона составляет минимум 1570 долларов. За такую цену можно заказать базовый вариант с оперативной памятью 12 Гб и накопителем с объемом 256 Гб.

В развернутом виде диагональ экрана составляет 7,9 дюйма. Частота обновления кадров на нем составляет 90 Гц. Есть батарея на 4750 мАч с зарядным устройством на 66 Вт.



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