Стартуют продажи складных смартфонов Honor Magic V

Как сообщают источники, старт продаж новых складных смартфонов Honor Magic V сопровождается сразу же появившимся дефицитом устройств. Сложившимися обстоятельствами тут же воспользовались спекулянты, которые пытаются заказать побольше утройств, чтобы перепродать их со значительной наценкой. На самом деле, они в большинстве случаев удваивают стоимость.

А официальная цена смартфона составляет минимум 1570 долларов. За такую цену можно заказать базовый вариант с оперативной памятью 12 Гб и накопителем с объемом 256 Гб.

В развернутом виде диагональ экрана составляет 7,9 дюйма. Частота обновления кадров на нем составляет 90 Гц. Есть батарея на 4750 мАч с зарядным устройством на 66 Вт.