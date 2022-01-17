Пикалев извинился перед петербуржцами за кучи мусора во дворах вместо Беглова
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Извинения за проваленную мусорную реформу в Санкт-Петербурге принес вице-губернатор Валерий Пикалев. По его словам, причиной коллапса стала неверная информация о количестве образующихся отходов.
Извинения Пикалева оказались схожи со словами, которые жители Северной столицы ждали от губернатора Александра Беглова. Однако он в очередной раз решил абстрагироваться от проблем во вверенном ему городе.
«Все события будут изучены правоохранительными органами, прокуратура даст свою оценку. Эта информация будет доведена до горожан», — пообещал вице-губернатор Пикалев.
Во время встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным Александр Беглов обещал лично контролировать мусорную реформу. Специалисты предупреждали Смольный о сложностях, с которыми столкнулись другие регионы, но власти Северной столицы решили не обмениваться с ними ценным опытом.
Несмотря на свое личное обещание, Беглов не стал брать на себя ответственность за провал мусорной реформы. За него извинился заместитель, который принял удар на себя, прикрыв губернатора.
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