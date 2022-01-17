 

За прошлый год компания TSMC собрала авансом около 6,7 млрд долларов США

17.01.2022, 21:16, Новости дня
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На фоне дефицита полупроводниковых устройств такие производители, как тайваньский TSMC, начали расширять производство и внедрять новые, более прогрессивные техпроцессы. Это создало условия, при которых компания смогла диктовать свои условия клиентам. Последние сразу же выстроились к ней в очередь.

Не днях стало известно, что за прошлый год в счет будущих поставок TSMC сумела собрать с других гигантов электронной индустрии не менее 6 млрд 700 млн американских долларов.

По предварительным прогнозам, общая сумма авансов у TSMC продолжит увеличиваться и в текущем году. Зато у производителя появилась возможность с деньги клиентов увеличивать капиталовложения в развитие мощностей. Динамика роста уже достигла 35% в год.



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