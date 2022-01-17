Скандалы: Прорыв на Наличной окутал паром большой район на Васильевском

Смольный практически не выделяет денег на замену на половину обветшавших городских теплосетей

Зима в разгаре, а в Петербурге не прекращаются прорывы труб. За последние сутки случилось две аварии на теплосетях. В воскресенье лопнула труба на Наличной улице Василеостровского района. Горожане сняли и выложили в сеть клубы пара в воздухе. И если дома на Наличной обеспечили теплом из резервного источника, то жителям 20 домов на Дегтярной улице из-за аварии на теплосети пришлось сидеть в холодных квартирах. Постоянные перепады температуры доводят ветхие трубы до прорывов.

13 января две машины провалились в яму, образовавшуюся в результате крупной аварии трубы горячего водоснабжения. Водителей спасли, ущерб машинам пока не определен. В результате прорыва более сотни домов тоже остались без тепла почти на сутки.

Столь частые аварии вызваны обветшалостью городских теплосетей, количество таковых превысило 40%. Смольный однако не торопится с заменой коммуникаций, судя по мизерным суммам, выделяемым на восстановление инфраструктуры. Эксперты считают, что сроки замены труб замедлены больше чем наполовину. Что, впрочем, не смущает губернатора Петербурга Александра Беглова, постоянно выдающего полные оптимизма заявления.

Не так давно юрист Никита Сорокин требовал наказывать виновных в прорывах. Однако пока от Следственного комитета не последовало никаких санкций.