 

Даже легкий COVID-19 вызывает тяжелые последствия у пожилых

17.01.2022, 21:02, Разное
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Не менее 100 миллионов людей во всем мире страдают от постковидного синдрома. Под этим словосочетанием обычно понимают  долгосрочные симптомы, которые проявляются после полного выздоровления от самого COVID-19. И, как правило, — это целый букет состояний, таких как слабость, депрессия, проблемы с обонянием, нарушение ритма сердца, скачки артериального давления и другие. При этом нет какой-то особенной закономерности между тяжестью самого заболевания и его последствиями. 

«Шансы получить осложнения есть у всех пациентов: и у тех, кто легко перенес болезнь, и у тех, кто лежал в реанимации. Это лотерея. Можно попасть в больницу, а через месяц уехать на горнолыжный курорт, у меня был такой пациент. У него было 80% поражения легких, а вскоре после выписки он уже был на лыжах. А есть, например, молодая женщина 42 лет, спортсменка, у которой постковидный след длился около года. Или многочисленные случаи миокардита, который может развиться даже после самого легкого течения, и мы до сих пор не можем предугадать, кто из пациентов с этим столкнется»,— рассказала МедПорталу ам. главного врача клиники «Медгород», врач-терапевт, пульмонолог, к.м.н. Елена Поликанова. 

Канадские исследователи уточнили данные о том, как постковид сказывается на людях старше 50 лет. Они опросили более 24 тысяч человек, чтобы определить, как перенесенный COVID-19 сказался на их самочувствии. 

Испытуемые рассказали, что в последнее время испытывают трудности даже с простыми действиями, такими как подъем со стула, самостоятельный подъем и спуск по лестнице или прогулка в пределах пары кварталов. 

«Мы обнаружили, что даже у людей с легким и умеренным заболеванием из-за COVID-19 наблюдались неблагоприятные изменения в подвижности и физических функциях по сравнению с людьми без COVID-19», — говорит доктор Сьюзан Киркланд, автор статьи, профессор. — ​​«Эти результаты заслуживают внимания, поскольку они указывают на то, что негативные последствия COVID-19 гораздо шире и затрагивают более широкий круг пожилых людей , чем те, кто госпитализирован с COVID-19».

Результаты исследований показали, что риск скорого развития моторных нарушений, в целом, свойственных пожилым людям, после перенесенного COVID-19 возрастает вдвое. Особенному риску подвергаются переболевшие с низким доходом, тремя и более хроническими заболеваниями и плохим питанием. Исследователи считают, что необходимо разработать систему помощи и реабилитации пожилых людей после коронавирусной инфекции.  



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