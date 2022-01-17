 

Политолог Мирзаян: вступление Украины в НАТО будет означать начало войны за Крым

17.01.2022, 20:52, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

За последние 13 лет Украина ни на шаг не продвинулась в вопросе присоединения к НАТО, заметил политолог Геворг Мирзаян. Он считает, что эта история не получит своего развития, поскольку Запад не мечтает о таком союзнике. При этом разговоры о возможном вступлении в Североатлантический альянс, по мнению эксперта, выгодны для нынешнего украинского лидера. Мол, так Владимир Зеленский зарабатывает политические очки.

Нежелание США и Европы присоединять Украину к НАТО Мирзаян объяснил внутренними проблемами Незалежной, пишет “Подмосковье сегодня”. По словам политолога, всем очевидно, что вступление Киева в альянс будет означать начало войны за Крым. Эксперт напомнил позицию Запада: полуостров оккупировала Россия.

Крым стал частью РФ в марте 2014 года. Тогда состоялся референдум, на котором практически все жители полуострова проголосовали за присоединение данной территории к России. Явка превысила 80%.

Ранее кандидат политических наук Алексей Якубин заявил: Украина должна отказаться от попыток присоединиться к НАТО. По его мнению, страна вполне может стать основным союзником США вне Североатлантического альянса.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.09 / Почему история с отравлением Навального “Новичком” – фейк

20.08 / Мнение: Письмо: “Как отпустить, видя, что человек безумно страдает”

23.07 / Ученые: Некоторые женщины не испытывают боли при родах из-за особого гена

11.05 / Володин назвал способы избежать повторения трагедии в Казани

27.08 / Безошибочный прием для создания индивидуального образа: самые модные виды подводки для глаз, которые легко сделать самостоятельно

17.07 / Мнение: Крестный ход

18.06 / Петербургского депутата Максима Резника задержали

23.03 / Ученые рассказали, почему алкоголь делает людей неуклюжими и медленными

14.09 / Мнение: О скорой ковидной катастрофе в России

04.11 / С 28 октября в транспорте выявлено почти 10 тысяч нарушений масочного режима

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика