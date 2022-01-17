Политолог Мирзаян: вступление Украины в НАТО будет означать начало войны за Крым

За последние 13 лет Украина ни на шаг не продвинулась в вопросе присоединения к НАТО, заметил политолог Геворг Мирзаян. Он считает, что эта история не получит своего развития, поскольку Запад не мечтает о таком союзнике. При этом разговоры о возможном вступлении в Североатлантический альянс, по мнению эксперта, выгодны для нынешнего украинского лидера. Мол, так Владимир Зеленский зарабатывает политические очки.

Нежелание США и Европы присоединять Украину к НАТО Мирзаян объяснил внутренними проблемами Незалежной, пишет “Подмосковье сегодня”. По словам политолога, всем очевидно, что вступление Киева в альянс будет означать начало войны за Крым. Эксперт напомнил позицию Запада: полуостров оккупировала Россия.

Крым стал частью РФ в марте 2014 года. Тогда состоялся референдум, на котором практически все жители полуострова проголосовали за присоединение данной территории к России. Явка превысила 80%.

Ранее кандидат политических наук Алексей Якубин заявил: Украина должна отказаться от попыток присоединиться к НАТО. По его мнению, страна вполне может стать основным союзником США вне Североатлантического альянса.