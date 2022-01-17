 

Сыновья певицы Натальи Подольской продемонстрировали свой музыкальный талант

17.01.2022, 20:44, Разное
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Наталия Подольская поделилась в Instagram музыкальными успехами сыновей. Дети показали, как умеют играть на фортепиано.
Наталия Подольская и Владимир Пресняков являются счастливыми родителями двоих сыновей. Годовалый Иван и 6-летний Артемий активно развиваются и уже пробуют себя в музыке. В личном Instagram певица часто комментирует увлечения детей и делится их успехами.

Недавно Подольская похвасталась очередным талантом сыновей. Она опубликовала видео, где Иван и Артемий старательно играют на фортепиано. Во время исполнения композиции родители всячески поддерживали маленьких музыкантов. Ранее певица рассказала, что старший сын начал заниматься лыжным спортом и уже может похвастаться хорошими результатами.

Напомним, что звездные родители уже приобрели своим наследникам квартиры и сейчас занимаются ремонтом. Роскошные апартаменты с пятиметровыми потолками имеют просторные комнаты, с которых виден зеленый парк.



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