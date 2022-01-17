Эксперты рассказали о будущем автомобильного рынка России

Вследствие автомобильного кризиса 50% покупателей отказались от приобретения нового авто. Автодилеры «навешивают» на машины допы и требуют большие деньги.

Эксперты пообщались с 10 000 россиян, которые планировали покупать новое авто. Выяснилось, что 53% отказались от приобретения машины из-за резкого увеличения стоимости стандартного набора допов.

Автомобильный кризис развязал дилерам руки: теперь они «навешивают» на машины дешевые допы, но просят за них довольно немаленькие суммы. Вследствие, 1/4 покупателей приобрели более бюджетные автомобили, 14% стали владельцами подержанных авто, а 13 процентам пришлось отказаться от желаемой комплектации. Представители автоцентров сообщают, что спрос на новые автомобили существенно снизился, упал ажиотаж в салонах. Эксперты подчеркнули, что кризисная ситуация сохранится до средины 2022 года, улучшение можно ожидать во второй половине.

Источник: car.ru