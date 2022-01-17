Залужный: В ВСУ сделан огромный шаг к полноценному членству в НАТО

“Я не могу говорить за всю страну, потому что за всю страну могут говорить только соответствующие политики. Я скажу о Вооруженных силах Украины, как главнокомандующий. На сегодняшний день в Вооруженных силах Украины сделан огромный шаг, чтобы приблизиться не только к ПДЧ, но и к полноценному членству в НАТО. Только на документальном и формальном уровнях мы освоили более 300 стандартов НАТО. Не хочу никого критиковать, но таким количеством стандартов, насколько я знаю, овладели далеко не все вооруженные силы европейских стран, которые уже являются членами Альянса”, – заявил он.

По мнению Залужного, важным на данный момент является то, что Вооруженные силы Украины продолжают свое движение в направлении НАТО.

“Для меня, как для главнокомандующего, главное, чтобы мы де-факто стали такими, как НАТО. Потому что НАТО – это не только военный и политический союз, – это еще коалиция армий, современных и развитых во всех измерениях. Это коалиция армий цивилизованных стран”, – сказал генерал-лейтенант.

Своей основной задачей он видит подготовку украинских войск к соответствующим стандартам НАТО.

“Главное, чтобы мы вышли на определенный уровень, чтобы быть цивилизованной армией, упростить определенные процедуры, избавиться от всего советского, что нам связывает руки и ноги, начать мыслить по-натовски, смотреть на вещи по-европейски, организовывать подготовку войск в соответствии со стандартами НАТО, которые, как мы уже убедились, очень эффективны и результативны”, – отметил главнокомандующий ВСУ.

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики “внеблоковости”. В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО. В 2008 году на саммите в Бухаресте страны-члены НАТО достигли согласия, что Украина и Грузия станут членами Альянса, но не установили сроков для этого, говорил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в январе 2022 года.

Президент США Джо Байден заявлял, что российская агрессия не станет препятствием для вступления Украины в НАТО. В то же время, отвечая на вопрос, получит ли Украина план действий для членства в НАТО, он сказал, что “это еще предстоит увидеть” и сначала Украина должна искоренить коррупцию.

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