Нынешняя волна COVID-19 может стать последней, требующей ограничений – глава Pfizer

По мнению Бурлы, наиболее вероятный сценарий заключается в том, что вирус будет продолжать циркулировать в течение многих лет, так как “от него очень трудно избавиться”.

Вместе с тем глава Pfizer уверен, что с нынешними препаратами, нынешняя волна заболеваемости “будет последней с таким количеством ограничений”.

Он также отметил, что его компания работает над новой версией вакцины, которая будет охватывать не только старые варианты, но и “Омикрон”.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире подтвердили 328,3 млн случаев COVID-19, 5,5 млн человек умерли.



Ольга БЕРЕЗЮК

журналистка

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