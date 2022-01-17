 

“Ничего исключать нельзя, в том числе и TikTok”. Директор “Дарницы” по маркетингу рассказала, как изменится фармбизнес

17.01.2022, 20:42, Новости дня
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В “Дарнице” отметили, что в Польше, Чехии и Венгрии большинство фармкомпаний уже используют для продвижения своих продуктов именно диджитал-инструменты из-за снижения эффективности рекламы на телевидении. В Украине, по данным компании, 31% зрителей при просмотре телепрограмм параллельно сидят в онлайне со смартфона или ноутбука, и это заставляет производителей искать новые каналы коммуникации.

“Телевизор – для ленивых маркетологов. Сценарий на случай, если завтра не станет ТВ, мы обсуждали еще год назад. Так что у нас есть “заготовки”, мы знаем, где и как общаться со своими потребителями, кроме телевизора, – отметила Лерман. – 2022 год – это время, когда мы должны быть там, где удобно нашему пользователю/пациенту, и общаться с ним на его языке. Потому думаю, что ничего исключать нельзя, в том числе и TikTok. Telegram – тоже очень интересный канал. Кроме того, я всегда верила и верю в инструменты Performance marketing, поскольку цель любого бизнеса – деньги, а Performance направлен на достижение измеримых бизнес-результатов”.

Она добавила, что компания в этом году планирует активно развивать телемаркетинг/телемедицину, Shop&Show, социальные сети и инфлюенсер-маркетинг.

Контекст:

Pharma Digital Day – конференция для маркетологов фармацевтических компаний, которую уже в третий раз провела академия интернет-маркетинга Web Promo Experts. Во время мероприятия представители топовых компаний делятся своим опытом того, как цифровые технологии улучшают их бизнес-результаты.

“Дарница” основана в 1930 году, портфель компании включает около 280 наименований готовых лекарственных средств. Бенефициары “Дарницы” – семья Загорий, в 2019 году компания увеличила чистую прибыль на 30%. В 2014 году компания заявила, что диджитализация – одна из ее стратегических целей.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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