Мнение: В Питере – ныть

Странная все же история с Питером, или Петроградом. Мало того, что он, как мы недавно выяснили, находится на втором месте в мире (!) по смертности от ковида (то есть буквально смертоносный город), что он сумрачный и промозглый (на что жаловались все писатели-классики во все времена) – так в нем еще и какая-то перманентная катастрофа с уборкой улиц и дворов от снега! Я, честно говоря, поражен: такое ощущение, что «в Питере не убирают снег, люди падают и получают увечья» – это постоянный зимний рефрен всех последних 15 лет! Я вот москвич, но почему-то каждую зиму я в курсе того, какая ужасная в Питере снежная обстановка.

Блин, да что же там такое происходит? Ни про один город (!) в стране не говорят и десятой части того, что мы постоянно слышим о Питере. Сменяются десятилетия, сменяются губернаторы, единственное, что остается неизменным – это Путин и «сосули» в Питере. Теперь к ним, говорят, прибавились заодно и проблемы с вывозом мусора. А ведь и в прошлом, и в позапрошлом году нам показывали по федеральным каналам Беглова со снежной лопатой, который «мобилизовывал чиновников» на чистку снега и всячески демонстрировал энтузиазм. И что? Ничего не помогает, что ли? Или чиновников в мэрии недостаточно, чтобы устраивать им перманентный субботник?

Какая-то загадка. Параллельно, кстати, у нас в Москве постоянно кроют Собянина – что он, дескать, зимой посыпает все мостовые «какой-то гадостью», и она разъедает обувь и шины москвичей. Может, тут какое-то диалектическое единство двух столиц? В Москве – химия, но снег жителям не мешает; а в Питере – с невероятным упорством блюдут девственность мостовых, химию не сыплют по принципиальным соображениям (или, может, по прямому указанию Путина, который является своего рода НАДМЭРОМ своего родного города)?

Собственно, по фото видно, что в Питере не посыпают ничем. Снег как упал, так и лежит, ждет лета.

В принципе, поскольку в этих уравнениях именно Путин – единственная постоянная величина, теория имеет право на существование. А питерцы – сами виноваты: вольно ж им было избирать себе мэром дуболома Беглова, у которого на лице все написано. Мне скажут, что никакого выбора у питерцев и не было – им его не оставили, поскольку не зарегистрировали ни одного сколь-нибудь интересного оппозиционного кандидата; это понятно – но это же означает, что надо было бороться за свое право ИЗБИРАТЬ. 15 лет!! Я помню, как еще Матвиенко там боролась с «сосулями» – и была так же показательно беспомощна. Неужели и 15 лет недостаточно, чтобы понять – городом должен управлять кто-то вменяемый??

Конечно, российская власть сделала всё, чтобы мнение жителей не имело никакого значения при выборе руководителей и вообще – при решении проблем самих же жителей. Но в Питере ситуация приняла уже какой-то комически-абсурдистский характер.

И главное – этот же Беглов, который НИЧЕГО не может сделать, чтобы решать хотя бы самые элементарные задачи типа вывоза мусора и уборки снега – взял да запретил половине (!) жителей города ходить куда-либо, кроме как в продуктовые и аптеки. Ввел куар-коды. Казалось бы – ну ничего не умеешь, так хотя бы сиди тихо, не зли лишний раз людей! Нет. Полное ничтожество – и он еще и издевается!



Алма-Ата. Сгоревшая мэрия

А все молчат. Черт знает что в этом Питере. Но не знаю – может, пример Казахстана всем понравился, из Питера готовят вторую Алма-Ату? А что – тоже «вторая столица».