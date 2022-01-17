 

Мнение: Хуситы накрыли Абу-Даби

17.01.2022, 20:32, Разное
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Сообщают, что хуситы с помощью БПЛА накрыли новый терминал в международном аэропорту Абу-Даби, а также нанесен удар по хранилищам нефти.

Хуситы уже подтвердили факт атаки и обещали больше подробностей в течение дня. Полиция Абу-Даби сообщает о пожарах в аэропорту после попаданий. Ряд изданий сообщает о как минимум двух сильных взрывах на территории аэропорта. Есть неподтверждённые сообщения о трех уничтоженных бензовозах.
ОАЭ уже давненько не атаковали – ракеты и дроны хуситы массово запускали в направлении Саудовской Аравии. Теперь вот и эмиратчикам прилетело. "Аль-Маядин" заявляет, что по Абу-Даби якобы запустили 20 БПЛА-камикадзе и 10 баллистических ракет. Сколько смог сбить узел ПВО Абу-Даби не сообщается. Саудиты сегодня отчитались о 3х БПЛА-камикадзе сбитых над южными провинциями Саудовской Аравии.

В общем, ждем подробностей операции.
В любом случае, безотносительно кол-ва выпущенных дронов и ракет, а также нанесенного ущерба, хуситы демонстрируют, что достаточно легко могут достать и до столицы ОАЭ

Источник: Colonel Cassad



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