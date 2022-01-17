В Китае научились создавать условия низкой гравитации, как на Луне

В новом исследовательском центре, который начинает работу на территории Китая, научились искусственно создавать условия низкой гравитации. По словам специалистов, при помощи мощных магнитных полей ускорение свободного падения в специальном устройстве уменьшается до лунных показателей.

Таким образом, можно проводить на Земле эксперименты с оборудованием, предназначенном для использования на поверхности Луны.

Гравитация уменьшается в специальной камере, высота которой составляет 60 см. Если данный аппарат зарекомендует себя хорошо, ученые, наверное, масштабируют антигравитационную камеру. По сообщению компетентных источников, эксперименты начнутся в ближайшее время.