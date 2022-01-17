Американцы пообещали простить производство «зеленого» водорода

О новом разработанном способе получения так называемого зеленого водорода сообщили из американского технологического университета в штате Джорджия.

Напомним, что «зеленым» называется водород, полученный из воды, а из углеводородов добывают «голубой» водород. Преимущества последнего состоят в дешевизне и возможности получать большие объемы самого легкого газа. Недостатки – все равно нужен метан или другой газ.

«Зеленый» водород получают обычно методом электролиза. То есть, нужно большое количество электричества. Но его моно получить от солнца или ветра. Коме того, нужны и дорогостоящие катализаторы из драгметаллов. По словам ученых, вот их-то и удалось заменить, что существенно упрощает и удешевляет получение водорода.