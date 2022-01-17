Более трети экспресс-тестов на COVID-19 могут давать ложно-положительный результат



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Чтобы оценить потенциал экспресс-тестов, ученые Университета Торонто проанализировали более 900 тысяч результатов, полученных в период с января по октябрь 2021 года. За этот период в Канаде прошли две крупные волны заболеваемости COVID-19, и тесты на антиген к коронавирусу широко применялись для тестирования работников предприятий.

В общей сложности было выявлено 1322 положительных результата, из них 1103 были подтверждены ПЦР-тестом. По оценкам ученых, 42% результатов были ложно-положительным, то есть человек получил ошибочный диагноз.

По мнению ученых, частично это может быть связано с некорректным проведением теста, однако не менее 60% ложно-положительных результатов произошли из-за низкого качества тест-систем. В частности, 278 ошибочных результатов были получены тестами из бракованной партии.

«Наше исследование дает больше данных для обсуждения вопроса о том, приведут ли экспресс-тесты к слишком большому количеству ложно-положительных результатов, которые могут превысить возможности ПЦР-тестирования в других условиях», — написали ученые. Они подчеркнули, что органы здравоохранения должны создавать комплексную систему для оперативного выявления некачественных и бракованных тестов.

Похожее исследование провели в прошлом году ученые из Австралии, по их оценкам, экспресс-тесты могут давать ложный результат в каждом четвертом случае. Специалисты рекомендовали проявлять осторожность при использовании тестов на антиген к SARS-Cov-2, особенно в уязвимых группах пациентов, и подтверждать положительные результаты ПЦР-тестом.

Как сообщил МедПорталу директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев, точность всех экспресс-тестов оставляет желать лучшего, за исключением тестов на беременность (ХГЧ) и уровень глюкозы. Использовать для домашнего использования наборы, купленные в ближайшей аптеке и принимать решения по их результатам не стоит, считает эксперт.

«Если вы едете в джунгли Амазонки, то экспресс-тест — это лучше, чем ничего. Но по-хорошему они должны применяться только в условиях, когда медицинские сотрудники недоступны или есть неквалифицированные. Поскольку традиционно такие тесты закупали страны Азии и Африки, а производят их в основном в Китае масштабными партиями, многие из них сомнительного качества».

Исаев Андрей

эксперт

Сооснователь и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ