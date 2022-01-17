Для борьбы с пробками в Петербурге заасфальтируют одну из рек в центре города.

Администрация Центрального района Санкт-Петербурга представила новую концепцию развития транспортной инфраструктуры «Город без пробок». В течение года будет заасфальтирована одна из рек в историческом центре Северной столицы.

«Уже не первый год в Петербурге очень остро стоит проблема пробок, по данным социологических исследований эта проблема волнует каждого третьего горожанина. Недавно к нам обратилась инициативная группа петербуржцев с очень интересной идеей – заасфальтировать одну из рек в центре города. Эксперты проанализировали перспективы данного проекта и пришли к заключению, что он очень перспективен. Были определены три потенциальных объекта – реки Фонтанка, Мойка и канал Грибоедова. По предварительным оценкам, если мы заасфальтируем Фонтанку, это почти в два раза увеличит пропускную способность центра города. Технологии укладки асфальта на реки у нас есть, подобный проект мы можем реализовать за год. Но решать, какая именно река будет заасфальтирована, должны сами жители города. Будет организовано голосование, по результатам которого будет принято окончательное решение», – заявил заместитель главы администрации Центрального района Василий Сапожников.

Голосование на портале «Наш Санкт-Петербург» начнётся 10 февраля.

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