 

Для борьбы с пробками в Петербурге заасфальтируют одну из рек в центре города.

17.01.2022, 20:11, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Администрация Центрального района Санкт-Петербурга представила новую концепцию развития транспортной инфраструктуры «Город без пробок». В течение года будет заасфальтирована одна из рек в историческом центре Северной столицы. 

«Уже не первый год в Петербурге очень остро стоит проблема пробок, по данным социологических исследований эта проблема волнует каждого третьего горожанина. Недавно к нам обратилась инициативная группа петербуржцев с очень интересной идеей – заасфальтировать одну из рек в центре города. Эксперты проанализировали перспективы данного проекта и пришли к заключению, что он очень перспективен. Были определены три потенциальных объекта – реки Фонтанка, Мойка и канал Грибоедова. По предварительным оценкам, если мы заасфальтируем Фонтанку, это почти в два раза увеличит пропускную способность центра города. Технологии укладки асфальта на реки у нас есть, подобный проект мы можем реализовать за год. Но решать, какая именно река будет заасфальтирована, должны сами жители города. Будет организовано голосование, по результатам которого будет принято окончательное решение», – заявил заместитель главы администрации Центрального района Василий Сапожников.

Голосование на портале «Наш Санкт-Петербург» начнётся 10 февраля.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.10 / Игорь Крутой показал Киркорова без штанов и с голым торсом в гримерке

09.09 / Смородину нужно подрезать. Как ухаживать за растением осенью

24.06 / Путин высказался о Параде Победы в Москве

17.09 / Операция «Отзыв»

04.08 / Жириновский не исключил бегства Лукашенко из Белоруссии

07.07 / Астронавт Хелен Шармен: пришельцы давно живут среди людей

17.07 / Ученые назвали пять “вредных” привычек, полезных для здоровья организма

10.01 / В США нашли мёртвым бойскаута, сдавшего федералам своего отца – участника штурма Капитолия

22.05 / Мнение: Приехал жрец – индейский йог

14.09 / Мнение: Лукашенко прибыл в Сочи

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика