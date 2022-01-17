 

Дочь Анастасии Заворотнюк о борьбе матери с недугом: “Она – воин”

17.01.2022, 20:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, которой три дня назад исполнилось 26 лет, продолжает время от времени делиться со своей аудиторией новостями о состоянии здоровья своей звездной мамы. Как и всегда, она выдает крайне мало информации, о которой можно только строить догадки, как себя чувствует актриса. Сегодня девушка открыла в сторис окошко для вопросов, и одним из первых был конечно вопрос о ее маме:

– Анечка, как мама? Ей получше?

– Смотря с чем сравнивать. Держимся как можем. Она — воин, но болезнь действительно страшная. Разбивает сердце видеть ее такой, – ответила Анна.

Также она рассказала о последствиях коронавируса, которым переболела в июле этого года, заразившись в Крыму во время отпуска со своим женихом. Кстати, в сторис же Анна призналась, что состоит в отношениях с возлюбленным уже семь лет и за эти годы они ссорились, но не расставались.

Честно говоря, тяжело (перенесла) и до сих пор не чувствую запахов и отвращение к некоторой еде.

Напомним, что семья Анастасии Заворотнюк не первый год поддерживает ее в борьбе с тяжелой болезнью. У 50-летней актрисы диагностировали глиобластому – наиболее частую и наиболее агрессивную форму опухоли мозга. Комментарии о состоянии мамы иногда дает ее дочь Анна. В июле Анна рассказала, что из-за этого у нее развилась депрессия, а препараты, которая она принимала два года, только ухудшили ее состояние:

У меня в душе большая драма, мне с этим трудно жить. Мой диагноз: депрессия. угнетенное настроение, тревога и панические атаки. Я заболела этой болезнью около двух лет назад, на протяжении года глушила себя сильными препаратами и сделала только хуже своему организму. Оставшийся год я борюсь с ней с помощью специалистов. Я отказалась от общения с друзьями, лишила себя всех возможных удовольствий. И кроме безысходности не видела ничего в этой жизни. Чувствую себя зверьком, загнанным в угол. Мое состояние и настроение очень переменчиво. Иногда я чувствую в себе какие-то силы и могу заставить себя что-то делать. А порой я не могу даже встать с кровати. Я лечусь и уверена, что все будет хорошо… Если кому-то сейчас тоже очень плохо, то пусть это будет знаком, что вас ждет большое счастье впереди. Берегите свое здоровье, как физическое, так и ментальное, – написала Анна.

Анна и Анастасия Заворотнюк, 2017 год



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.10 / Эксперты рассказали о способах определить опасное расширение для браузера

16.01 / Певица Монеточка опубликовала видео со свадьбы в Сочи

21.06 / Сто миров «Широты и Долготы»

15.10 / Мнение: В Париже введен комендантский час

05.05 / В День Победы центр Москвы закроют для гомосексуалистов

26.06 / Генпрокуратура отчиталась о «пресечении» продажи растительного молока

18.09 / Россия в интеграции с Белоруссией сделала ставку на медленное удушение – эксперт Слюнькин

27.07 / Мнение: Когда запретят анекдоты по Вовочку?

12.07 / Российские пенсионеры могут получить дополнительные выплаты за детей-студентов

07.10 / Мнение: ВОЗ и ныне там

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика