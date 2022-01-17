Гитары, костюмы и личные письма: зачем идти на выставку “Виктор Цой. Путь героя”

В этом году Виктору Цою исполнилось бы 60 лет. В честь этого 15 января в Манеже открылась выставка-байопик “Виктор Цой. Путь героя”. Три тысячи квадратных метров, 11 залов и абсолютно все наследие одного из главных отечественных кумиров, собранное в одном месте впервые за 30 лет после смерти героя. У создателей выставки — компании Planet9 — получилось сделать объемный портрет Виктора Цоя и показать его не только как гениального музыканта, но и как художника, кинозвезду и притягательного человека-планету.

Экспозиция организована не хронологически, а по темам — музыка, кино, поэзия, изобразительное искусство — и представляет собой уникальное собрание артефактов, связанных с жизнью Виктора Цоя и переданных выставке для экспонирования его семьей и частными коллекционерами: гитары, черновики, личные письма, фотографии, сценические костюмы, картины разных лет. Всего на выставке представлено более 300 экспонатов.

Эта выставка — визуализация самого популярного граффити в нашей стране “Цой жив!”, — говорит куратор Дмитрий Мишенин.

А вы знали, что Виктор Цой был не только музыкантом, но еще и художником, учился в художественной школе и Серовском училище? В одном из многочисленных залов “Искусство” представлено 76 художественных работ Виктора Цоя, 30 из которых экспонируются впервые. Цой изображал фантастический и “неоакадемический” мир будущего, наполненный то разрушенными античными статуями, то сверхзвуковыми самолетами и супергероями. Он писал их на кухонных клеенках, тетрадных листах, бумаге для печатной машинки, картоне, фотографиях и полиэтилене. Тут можно увидеть работу “Картину написать не успел” (1988), которую предоставил Ринад Ахмедчин, этюд “Новый мир” (1990), принадлежащий Андрею Деллосу, а так же “Дуэль”, написанную на кухонной клеенке (1988), “Поцелуй” (1985), “Юрику от брата” (подарок Юрию Каспаряну), “Седьмое небо” (1985), “Рыбалка”, выполненную на упаковочном поролоне (1989) и другие работы, переданные коллекционерами.

В зале, посвященном стилю музыканта, представлены костюмы разного времени — кожаный плащ из фильма “Асса”, куртка из фильма “Игла”. На раннем этапе своего музыкального пути Цой увлекался музыкой The Beatles и Дэвида Боуи, а потому на первых концертах в Ленинградском рок-клубе выступал в достаточно романтичных образах — блузках с жабо, бархатных штанах, лайковых перчатках, шейных платках. Все это он шил себе сам. Однако в дальнейшем по пути экстравагантных сценических образов он не пошел. Обычное и скучное его тоже не устраивало, поэтому Цой постоянно украшал свою одежду различными аксессуарами. После гибели Цоя все его личные вещи были сложены в коробки и не открывались до этого момента более 30 лет.

Виктор Цой, этюд “Новый мир” (1990) Виктор Цой. “Дорога” (1990) Виктор Цой, “Картину написать не успел”. Из архива Ринада Ахметчина (1988)

В зале “Фонотека” можно ознакомиться с полным музыкальным собранием группы “Кино”, увидеть кассеты с подписью Цоя, узнать об оформлении альбомов, увидеть, как рождались песни из строчек в блокноте. На стене проецируются подлинные черновики с текстами песен. В зале также впервые с 1990 года воссоединились три концертные гитары Цоя — Kramer, Alvarez и Washburn. Когда подходишь к ним, в наушниках начинают звучать “Алюминевые огурцы” или “Звезда по имени Солнце”, и возникает ощущение, что песни проигрываются прямо оттуда. Выставка предполагает совмещение индивидуального, синхронизированного с видеорядом, аудио-сопровождения и геопозиции зрителя в пространстве Манежа. Каждому посетителю на входе выдается специальное индивидуальное аудиооборудование.

В зале таймлайн можно послушать архивную запись репетиции в комнате у Георгия Гурьянова. В одном из интервью Виктора Цоя спросили про любимую игрушку в детстве.

В. Цой: — пластилин…

Журналист: — И что из нее получалось?

В. Цой: — Все!

Виктор Цой не только любил рисовать, но и много лепил из пластилина для детей своих близких. Несколько из них сохранились и представлены на экспозиции.

Это кольцо “Кот” Виктор Цой купил в Париже. Но знаковость его в том, что в момент аварии оно было на нем и треснуло. Таким вы его увидите и на витрине экспозиции

В зале “Тур по России” можно увидеть гастрольную карту и бегущую строку со знаменитой фразой музыканта “Если бы я мог выбирать гражданство, я бы выбрал паспорт Диснейленда”. Тут же представлены письма фанатов. Некоторые — трогательные от первоклассниц с обещанием, что когда вырастут — они непременно выйдут за него замуж, некоторые письма шокирующие, но, в основном, с признанием абсолютного таланта Цоя. Мало кто знает, что Цой лично отвечал на множество писем. Переехав в Москву, всегда просил друзей привозить письма, приходившие ему в Петербург. И они привозили, мешками.

Сохранились и записки друзьям. Например такая:

Письмо Джоанне Стингрей от Виктора Цоя

“Дорогая Джо,

Я жутко извиняюсь, но я не могу прийти, потому что я ужасно ПЬЯН. Я надеюсь, ты не сердишься и у тебя все хорошо, и что ты скоро вернешься. А сейчас мне нужно собираться, чтобы ехать в Ригу, но я не знаю, как это сделать, потому что я ПЬЯН. И все же, я люблю тебя и переживаю за тебя. Удачи тебе!

Виктор

P. S. Прости, но я забыл сказать. Если тебе удастся продать какие–то из моих картинок, пожалуйста, привези мне белые кожаные кроссовки и часы Swatch, такие же, как у тебя. Спасибо!”

В зале “Открытие Америки” можно увидеть заграничные паспорта Цоя, билет на самолет Pan American, видеохронику, которую снимал Виктор в поездках. Цоя на Западе знали и уважали — благодаря Джоанне Стингрей, которая не только продвигала там его музыку, но и вывозила на продажу рисунки. Однажды она показала работы Энди Уорхолу — тот был впечатлен и подписал для Цоя банку супа “Кэмпбелл”. Нетронутая она хранится у Стингрей и сейчас представлена на выставке.

Среди инстаграмных экспонатов — гигантская “Звезда по имени Солнце” в зале “Планетарий”, тут в созвездиях из названий песен группы “Кино” можно увидеть контент, связанный с друзьями и близкими Цоя: Юрием Айзеншписом, Борисом Гребенщиковым, Георгием Гурьяновым, Юрием Каспаряном, Андреем Крисановым, Сергеем Курехиным, Александром Липницким, Михаилом Науменко, Джоанной Стингрей и другими.

В другом зале можно послушать кассету группы “Новые композиторы”, которую Цой слушал в автомобиле перед трагедией 15 августа 1990 года. Тексты к выставке и в каталоге написаны французским дипломатом и писателем Жоэлем Бастинером, другом Виктора, который издал его пластинку во Франции в 1989 году. Свои архивы передала также популяризатор советской и постсоветской рок-культуры на Западе Джоанна Стингрей (США).

Выставка задумана как хроника становления Героя. Цой-актер свел в одну систему координат Джеймса Дина и Брюса Ли, в музыке он перемешал стилистику и звучание поп-идолов новой волны и Ленинградского рок-клуба, в живописи оказался преемником уличного искусства Кита Харинга и Жана-Мишеля Баския. Все это сделало его значимой фигурой в международном культурном пространстве, а потому интерес к нему только растет, – рассказывает Жоэль Бастнинер.

Выставка открыта в Манеже до 15 апреля.

Банка супа Campbell`s с автографом Энди Уорхола специально для Виктора Цоя, привезенную Джоанной Стингрей из США (1985)