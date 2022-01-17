Цена нефти Urals впервые за семь лет превысила 86 долларов за баррель

Стоимость российской экспортной нефти Urals в Европе впервые за семь лет преодолела отметку 86 долларов за баррель 14 января, сообщили сегодня в международном ценовом агентстве Argus.

Стоимость Urals пробила эту отметку только в Средиземноморье (CIF Augusta), где ее стоимость 14 января достигла 86,24 долларов за баррель. На Северо-Западе Европы (CIF Rotterdam) стоимость Urals в этот день немного не смогла дотянуть до этой отметки и составила 85,89 долларов за баррель, передает ТАСС.

Отмечается, что в последний раз Urals преодолевала эту отметку в Европе 29 октября 2014 года.

Ранее сообщалось, что средняя цена нефти марки Urals, основного товара российского экспорта, в прошлом году выросла в 1,7 раза к уровню 2020 года, составив 69 долларов за баррель.