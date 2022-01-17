 

Суд разрешил устроиться на работу обвиняемой в убийстве мужа фотомодели

17.01.2022, 20:06, Новости дня
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Фотомодель глянцевых журналов Лилия Судакова, обвиняемая в убийстве мужа, теперь может устроиться на работу, ей изменена мера пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

«Дзержинский районный суд изменил меру пресечения Судаковой с домашнего ареста на запрет определенных действий», – приводит сообщение РИА «Новости».

Уточняется, что судом было установлено, что материалы дела поступили в суд, обвиняемая содержалась под стражей и под домашним арестом длительный срок, нарушений условий содержания Судакова не допускала.

Теперь «обвиняемая имеет возможность проживать как по месту регистрации, так и на территории Санкт-Петербурга, имеет возможность трудоустроиться, сведений о наличии у Судаковой намерений скрываться, продолжить заниматься преступной деятельностью, суду не представлено».

Суд запретил ей общаться со свидетелями, потерпевшими, отправлять и получать посылки, бандероли, письма, телеграммы. Уточняется, что мера пресечения была изменена в рамках предварительного слушания по уголовному делу.

По предварительной информации, вечером 28 ноября 2020 года муж Судаковой Сергей Попов привел в квартиру компанию, в которой была малознакомая девушка. Ей мужчина прямо при Судаковой оказывал знаки внимания, из-за чего и произошел конфликт. Когда друзья пары ушли, ссора усилилась. В какой-то момент Судакова взялась за нож и ударила Попова в сердце. Его доставили в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, где на следующий день он скончался.

По версии самой модели, в роковой вечер мужчина снова стал ей угрожать, и за нож она взялась для самообороны.



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