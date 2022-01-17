 

Украинские нацгвардейцы провели учения в четырех приграничных областях Украины

17.01.2022, 20:06, Новости дня
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В четырех приграничных областях Украины военнослужащие Национальной гвардии отработали умение противостоять внешней агрессии, диверсиям и террористическим угрозам, сообщила пресс-служба министерства внутренних дел Украины.

«В течение недели гвардейцы Харьковской, Сумской, Донецкой и Луганской областей практически отрабатывали умение противостоять внешней агрессии, диверсиям, террористическим угрозам. Были развернуты пункты управления войсками, обустроены и замаскированы позиции. Одним из важнейших аспектов этих тренировок стало обеспечение живучести личного состава в условиях использования противником авиации, артиллерии и БПЛА», – цитирует сообщение РИА «Новости».

Сообщается, что нацгвардейцы проверили свои навыки в реальных условиях. Личный состав развернул все элементы пунктов управления и провел рекогносцировку. Также они усилили меры по охране и обороне военных городков, техника и вооружение приводились к боевому применению.

Напомним, РФ неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации РФ и позиционирования как «агрессора».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что нападения на Украину со стороны России не происходит, это фейковые новости и ложные обвинения. При этом он пояснил, что российские войска на границе с Украиной – это реакция на созданное в регионе напряжение.

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск РФ на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.



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