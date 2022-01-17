Мнение: Ленин про коммунистическую мораль, насильственная коренизация и памятник Тамерлану в России

1. Когда товарищу Ленину задали вопрос, что такое коммунистическая мораль, вождь ответил так: «Убивать, уничтожать, камня на камне не оставлять, когда это в пользу революции; но в другом случае гладьте по голове, называйте Александром Македонским, если это в пользу революции».



https://ic.pics.livejournal.com/olegmakarenko.ru/12791732/2079840/2079840_original.png

2. Сейчас мы глядим на БЛМ в США с большим недоумением. Нам непонятно то радостное рвение, с которым белые американцы дружно уничтожают свою собственную культуру. Однако же были похожие периоды и в российской истории. Вот, к примеру, типичная выдержка из советского документа эпохи так называемой «коренизации»:

Отрезав Украину с Белоруссией от России, большевики начали насильственно внедрять «национальные» языки, наказывая тех, кто недостаточно рьяно их учил. Возможно, кстати, коренизация внесла свой разрушительный вклад в подготовку большого голода на Украине. Как показывает опыт разных государств, попытка заменить имперские кадры национальными, единственное достоинство которых состоит в том, что они местные, неизбежно приводит к резкой деградации качества управления.

3. В Самарской области узбекское правительство захотело поставить памятник Тимуру-Тамерлану, национальному герою Узбекистана:

https://islamnews.ru/2021/12/2/v-samarskoy-oblasti-khotyat-ustanovit-pamyatnik-timuru-izbavitelyu-rusi-ot-ordynskogo-vladychestva

Суть предложения узбеков примерно такая – в 1391 году на реке Кондурче под Самарой Тамерлан наголову разгромил золотоордынского хана Тохтамыша. Это поражение было для Золотой Орды столь масштабным, что от него ордынцы так и не оправились, и спустя ещё несколько десятилетий Орда распалась. Московское же княжество благодаря этому прекратило платить дань Орде и резко усилилось. Поэтому, мол, Тамерлан молодец, надо ему поставить памятник в России, говорят нам узбеки.

Есть, однако, несколько нюансов. Во-первых, победив Тохтамыша, Тамерлан пошёл дальше на север и сжёг русский город Елец. Во-вторых, этот самый Тохтамыш был изначально ставленником Тимура и с его помощью захватил власть в Орде после поражения Мамая в Куликовской битве, а спустя два года после неё войска Тохтамыша сожгли Москву.

В-третьих, Тамерлан был одним из самых жестоких завоевателей в истории. Были, конечно, завоеватели и помасштабнее, но всё же памятник Тамерлану в России ставить странно. Помимо Ельца, кстати, среднеазиатский правитель разрушил и разграбил татарские города на Волге и в Крыму, почти на целое столетие подкосив культурное и экономическое развитие этих регионов.

Кто-то здесь скажет: мол, мало ли у нас в России памятников сомнительным кровожадным деятелям, изрядно навредившим нашей стране и человечеству? Да, ещё один памятник ничего в общей картине не изменит. А тут нам предлагают создать какую-никакую достопримечательность на важном историческом месте – туризм в Самарской области будет на этом зарабатывать, туда потянутся паломники из Узбекистана.

Возможно, это предложение и стоило бы рассмотреть, но в рамках справедливой пакетной сделки с узбеками: мы ставим памятник Тимуру, а они ставят у себя памятники генералам Михаилу Скобелеву, Константину Кауфману и Михаилу Черняеву, которые присоединили в своё время Среднюю Азию к России, чтобы принести туда мир, отмену рабовладения и культурно-технологический прогресс.